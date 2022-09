Drahé úvěry snížily zájem o hypotéky: Vyplatí se ještě vůbec? 10 nejčastějších otázek a odpovědí

Naštěstí to ale vypadá, že o mnoho více neporostou. „Pokud nedojde k další eskalaci problémů s dodávkami plynu nebo potravinářských komodit, pak by inflace, úrokové sazby ČNB, a tedy i úrokové sazby u nových hypoték, měly být v tuto chvíli blízko svého vrcholu. V dalších měsících je u nabídkových hypotečních sazeb pravděpodobný spíše pokles, byť jen mírný,“ uvádí Michal Skořepa, analytik České spořitelny.

„Jde o důsledek kombinace vysokých hypotečních sazeb, přísnějších úvěrových pravidel ze strany ČNB, růstu obav z vývoje ekonomiky a obecně vysokých cen nemovitostí,“ říká Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA. Nabídkové ceny hypoték se v současnosti pohybují nejčastěji v poměrně širokém rozmezí od 6 do 7 % v závislosti na konkrétních parametrech hypotéky.

1. Uvažuji o hypotéce. Musím mít něco našetřeno?

Ano. Banky už nemůžou půjčovat peníze na 100 % ceny nemovitosti. Výše částky nyní závisí na vašem věku. Pokud je vám více než 36 let, banka vám půjčí maximálně na 80 % ceny nemovitosti. V případě, že jste mladší než 36 let, to bude 90 % ceny nemovitosti.

Příklad: Chcete si koupit byt za 3 miliony korun. Pokud je vám méně než 36 let, banka vám půjčí 2,7 milionu, v případě, že jste starší, tak už jen 2,4 milionu.