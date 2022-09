Neplýtvejte zbytečně elektřinou a plynem: 13 rad, jak v domě ušetřit tisíce korun!

Statisícové investice a úpravy fasády nebo výměna oken. To by pomohlo uspořit nejedné nemovitosti u nás. Jenže finance na to má stále méně lidí. Proto se kromě velkých změn zaměřujeme i na ty malé, které můžete udělat ihned a nebudou vás stát ani korunu. Překvapivé je, že hned na třetím místě ve velikosti úspory za tepelným čerpadlem a solárním systémem je prosté mírné snížení teploty vytápění. Kdo letos vystoupí z komfortní zóny a místo trenýrek se převlékne do tepláků, na vyúčtování to rozhodně pozná.