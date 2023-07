Gauner na filmovém plátně... a podle všeho i v reálu. Někdejší dětský herec a hvězda filmu Obecná škola Marek Endal (46) byl podle TV Nova zadržen policií, a to kvůli drogám.

Policie má za sebou náročnou akci, kdy kriminalisté i se zásahovou jednotkou vtrhli do průmyslového areálu v Dolních Měcholupech. Právě ten byl údajně využíván k vaření drog, konkrétně pervitinu. Tím dealeři zásobovali zákazníky z Prahy a též z Kolínska.

Na místě byly zajištěny důkazy v čele s tři čtvrtě hotového »perníku«. Nalezena byla i varna a různé léky, dokonce i řada kradených motorek. Došlo také k zatýkání - zadrženi byli na místě hned tři lidé.

Jak odhalila televize Nova, jedním z nich je 46letý muž z Českého Brodu. Právě to by měl údajně být Marek Endal. Toho si jistě budete pamatovat coby Rosenheima, tedy propadlíka a záškolála z oblíbeného snímku Obecná škola z roku 1991. V ději to byl pořádný sígr - po učitelce střílel inkoustem, chodil za školu a kouřil. Pískal pod oknem a lhal, za což ho učitel Igor Hnízdo následně vytrestal.

Neviňátko Endal očividně nebyl ani mimo Svěrákův natáčecí plac. Už v minulosti vyšlo najevo, že má bývalá dětská hvězda problémy s drogami a zároveň opletačky se zákonem, dokonce má za sebou i trest ve vězení.

Právě kvůli kriminální minulosti na něj nyní byla uvalena vazba. A hrozí mu až 10 let za mřížemi, podobně jako dalším dvěma zadrženým. Čtvrtý obviněný, který dle policie drogy nevyráběl, ale jen prodával, pak čelí pětiletému trestu.

délka: 01:29.80 Video Video se připravuje ... Legendární scéna z Obecné školy. Neolizujte zábradlí! Youtube.com