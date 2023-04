Zfetovaný řidič havaroval na D8, objel zátarasy a ujížděl policii. Ta muže zadržela a vzala do vazby!

Němečtí policisté pronásledovali odcizené vozidlo Mercedes, jehož řidič ujížděl po dálnici A7 ve směru od Drážďan. Motorista ignoroval pokyny k zastavení a ve velmi vysoké rychlosti jel k hranicím České republiky.

Agresivním způsobem jízdy podle mluvčího bezprostředně ohrožoval životy a zdraví ostatních účastníků silničního provozu. Ve chvíli, kdy přejel hranice a pokračoval po dálnici D8, se zapojili do pronásledování čeští policisté, kteří polského občana zadrželi.

Test na drogy byl pozitivní

Policisté využili na D8 kamion k vytvoření zátarasu. Byl postaven přes celou šíři dálnice ve směru na Prahu. „I přesto, že umístění zátarasu bylo zvoleno na zcela přehledném a rovném úseku dálnice, se řidič nezalekl, nezastavil a riskantně se jej snažil projet. Při tomto nebezpečném manévru způsobil dopravní nehodu a zasahující policisté ho na místě zadrželi,“ uvedl Marek.

Obdobným způsobem se pokusili němečtí kolegové dvakrát zastavit odcizené vozidlo ještě před přejetím státní hranice. Jejich zátarasy ale ujíždějící řidič objel a pokračoval v jízdě na české území.

Policisté provedli u motoristy orientační test na přítomnost drog v těle, který byl pozitivní. Hlídka převezla řidiče do nemocnice na ošetření a poté do cely. Státní zastupitelství ve čtvrtek rozhodlo na základě evropského zatýkacího rozkazu o vydání tohoto řidiče k trestnímu řízení do Německa kvůli závažné trestné činnosti majetkového charakteru na území cizího státu.

Stát vyplacené náklady vymáhá

Policie v souvislosti s touto událostí obdržela mnoho dotazů ohledně využití kamionu jako zátarasu. „Policista má oprávnění vyžádat věcnou a osobní pomoc od osob podle zákona o Policii ČR, a to při plnění konkrétního úkolu. Fyzická osoba je povinna požadovanou pomoc poskytnout a současně jí za poskytnutí takovéto pomoci náleží peněžní náhrada, kterou posléze poskytuje Ministerstvo vnitra ČR,“ uvedl Marek. Následně stát vyplacené náklady vymáhá po viníkovi.