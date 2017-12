Ministerstvo financí spustilo Účtenkovku 1. října 2017. Slosování probíhá vždy 15. den v měsíci v 18:53 před Zprávami na TV Prima. Kde je možné zaregistrovat účtenky a jak se se do loterie přihlásit?

Stát chce v doprovodné loterii k elektronické evidenci tržeb každoročně rozdělit 65 milionů korun. Loterie má podle ministerstva financí zákazníky motivovat k přebírání účtenek, a tím zvýšit efektivitu EET a podpořit řádný výběr daní. Česko není žádným průkopníkem „národní loterie“. Účtenkovou loterii zavedly dříve například Chorvatsko, Slovensko a Slovinsko.

Další slosování proběhne v pondělí 15. ledna 2018

Účtenkovka - registrace a přihlášení

Do Účtenkovky se můžete registrovat na stránkách loterie. Je potřeba uvést jméno, přijmení, datum narození a kontaktní e-mail i telefonní číslo. Dále si zvolíte způsob převzetí potenciální výhry a heslo. Výhru si můžete vyzvednout v sídle Sazky nebo si ji nechat poslat na účet, který uvedete v příslušné kolonce. Registrační formulář najdete zde.

K hráčskému účtu Účtenkovky se přihlašujete prostřednictvím e-mailu a hesla, které jste zadali do registračního formuláře. Přihlášení do Účtenkové loterie najdete zde.

Jak registrovat účtenku

Podle pravidel Účtenkové loterie je možné registrovat od jednoho obchodníka jen jednu účtenku denně. Toto opatření mělo zabránit obavám, že by se lidé pokoušeli o rozložení platby na více částek a podobné aktivity, ve snaze zajistit si větší šanci na výhru. Formulář k registraci účtenky najdete zde.

Účtenkovka - ceny a výhry

V rámci výher se v Účtenkové loterii počítá s pěti hlavními výhrami, a to první výhra jeden milion korun, druhá výhra automobil (v hodnotě přibližně 400 000 Kč), třetí výhra 300 000 Kč, čtvrtá výhra 200 000 Kč a pátá výhra 100 000 korun. Větší část výher je pak rozložena následovně: 20 výher po 20 000 Kč, 1000 výher po jednom tisíci Kč a 20 000 výher po 100 Kč.

Výherní kódy pěti hlavních cen budou zveřejněny v den slosování před hlavními večerními zprávami v 18:53 na televizi Prima. Následně v 19:00 bude na webu www.uctenkovka.cz zveřejněna kompletní výherní listina. Všichni vylosovaní také najdou informaci o výhře ve svém hráčském účtu v záložce Výhry (v případě registrovaných hráčů), nebo v e-mailu či na telefonním čísle, který uvedli při registraci účtenky.

Jak bude Účtenkovka vypadat v roce 2018

Do říjnového slosování se zaregistrovalo 477 942 hráčů a do slosování bylo zařazeno 11 138 871 účtenek. Do listopadového slosování hráči zaregistrovali dokonce 16 817 914 účtenek. Hraje se celkem o 21 025 výher. Počet hráčů i zaregistrovaných účtenek stále narůstá.

Aby se do hry přilákalo ještě víc lidí, chce ministerstvo zjednodušit registraci jednotlivých účtenek. První změna má zjednodušit propojení s účtovacím systémem, tak aby bylo hned vidět, proč se vkládaná účtenka nezaregistrovala. Chystá se i upgrade pro mobilní aplikaci Účtenkovky a s tím spojená lepší editace účtenky přes tzv. QR kódy.

Pokud bude zájem o loterii klesat, zřejmě přijdou na řadu úpravy. „Můžeme upravit herní plán – na Slovensku například udělali větší počet drobnějších výher. Takže ty zásahy jsou možné. Já tedy nepředpokládám, že se to stane,“ připustil možné změny exministr financí Ivan Pilný (ANO).

Pilný také přišel s nápadem, že by mohlo ministerstvo losovat výhry častěji. Současná ministryně financí a „duchovní matka Účtenkovky“ Alena Schillerová však zatím s ničím takovým nepočítá. „Budeme prozatím pokračovat ve stejných intervalech, tedy v losování jednou měsíčně,“ řekla.

