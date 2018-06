Petra řešila menstruaci hrstmi prášků. Teď cvičí a radí i erotické pomůcky

„Vysadila jsem antikoncepci před sedmi lety a od té doby se bolesti začaly zhoršovat. Řešila jsem to prášky proti bolesti. Vždycky jsem si v lékárně koupila to nejsilnější a překračovala doporučenou denní dávku. Bylo mi z toho špatně a stejně mě to břicho bolelo,“ vzpomíná Petra Mikulcová (27) na období, kdy ji velmi bolestivá menstruace každý měsíc srážela do kolen.

Snažila se potíže řešit s gynekology i lékaři, ale bez úspěchu. „Gynekologové ženám často neporadí. Pokud nevidí žádnou vnější příčinu, například cystu nebo endometriózu, tak to příliš neřeší,“ tvrdí Petra. Nakonec své bolesti částečně zleopšila po návštěvě fyzioterapeutky. „Po vyšetření zjistila, že to u mě je kvůli zatuhlostem v pánvi a sedavému zaměstnání,“ zmínila.

„Nenechte se odbýt gynekologem“

„Žena by se neměla nechat odbýt gynekologem. Ten by jí měl nabídnou několik řešení Pomoci může také fyzioterapeut odhalí disbalance třeba v oblasti pánve nebo kyčlí,“ říká Petra. A dodává: „Mohou to být také bylinky, cvičení a doporučila bych, aby si žena často sedala na gymnastický míč. A pomáhá také orgasmus nebo erotické pomůcky.“

Silná menstruace trápí v práci tisíce Češek. Od křečí uleví i orgasmus, radí Petra

Petra se letos stala i bojovnicí za osvětu kolem bolestivé menstruace a založila iniciativu #MámSvéDny. Chce, aby společnosti začala menstruaci vnímat jinak než doposud a také plánuje komunikovat s lékaři i jejich pacientkami, aby problémy kolem bolestí efektivněji řešili.

„Ženy bolesti skrývají a mají výčitky“

„Upozorňujeme na problém a podporujeme ženy v tom, aby bolesti řešily s lékaři a nenechaly se umlčet. A cílem je také sdílet příběhy žen, rady od odborníků z různých oborů, ať už jde o lékaře, fyzioterapeuty nebo psychology. Ženy totiž často trpí výčitkami, protože při menstruaci nezvládají to, co by chtěly,“ vysvětluje Mikulcová.

Pár vyhodili z letadla Emirates mířícím do Dubaje: Kvůli menstruaci!

„Přibližně 20 procent žen má zkušenost s velmi bolestivou menstruací, která ovlivňuje jejich pracovní výkon, paralyzuje je. Musí buď zůstat v posteli, nebo si vzít hodně prášků proti bolesti. A to není malé číslo, jen se o tom příliš neví. Ženy to nedávají najevo a snaží se to skrývat,“ dodává v rozhovoru.