Na matrice si změníte i pohlaví, chce ministerstvo. Sexuolog Zvěřina se zhrozil

Češi by si v budoucnu mohli rozhodnout o změně svého pohlaví i bez operace, stačilo by jim novinku nahlásit na matrice. Počítá s tím novela občanského zákoníku z pera ministerstva spravedlnosti, na kterou upozornil web Česká justice. Dosud k tomu potřebovali podstoupit chirurgický zákrok nebo sterilizaci, tuto praxi však odmítl Evropský soud pro lidská práva. Pouze úřední změnu pohlaví ostře kritizuje český sexuolog Jaroslav Zvěřina, podle kterého se dostaneme do situace, kdy ženy jsou otcové svých dětí a muži jejich matkami.