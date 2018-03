Zvony nahradili v Boršicích „hrkači“: Děti kvůli tradici vstávaly brzy ráno

V Boršicích na Uherskohradišťsku o Velký pátek vyšlo do ulic obce 25 dětí s klepači, řehtačkami a trakaři. „Tímto zvukem ráno budí, připomínají poledne a pak večerní mši. Vstávali, když byla ještě tma. Vycházeli jsme v 6:30,“ řekl Pavel Tománek (20), který chodí hrkat již 11 let a nyní na svěřence dohlíží. Ve skupině bylo pět sourozenců Frýbortových. Nejmladší vůbec byl Daniel Frýbort (3). „Vstávat se nám nechtělo, ale chodíme každý rok, tak jsme zvyklí a je to fajn. Jsme dobrý kolektiv, bývá sranda a to nadšení pak stojí za to,“ konstatoval Matouš Frýbort (15). Velký pátek není jen o utrpení Krista. „Poklady se otvírají, vodníci jdou na souš“

Dary – od koruny po tisícovku

„Trakař mám po dědovi,“ řekl Tadeáš Rada (12). „Babičky na nás už čekají a obdarovávají nás,“ dodal. „Dostávají cukrovinky a peníze od 50-200 Kč. Dnes nám dala jedna pani ale tisícovku. A jeden pán nám tradičně dává korunu,“ smál se Pavel Tománek. Peníze děti odevzdávají a za ně se opravují kněžské hroby. Cukrovinky si pak rozdělí. Při jedné obchůzce nachodí okolo devíti kilometrů.

„Je to krásná tradice. Jsem ráda, že to mladí dodržují. Za mlada jsem bydlela ve Stříbrnicích na pasekách, kde jsou chalupy roztroušené, tam to měli hrkači horší. Tady jsou pěkně domy vedle sebe,“ zavzpomínala Marie Valentová (80).