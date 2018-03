Železniční přejezdy smrti: Kde na řidiče čeká největší nebezpečí?

Hned na začátku ledna došlo k nehodě na železničním přejezdu u Šakvic na Břeclavsku. Rychlík tady smetl osobní auto, jeho řidička na místě zemřela. Vlak auto „tahal“ ještě 200 metrů.

V ohrožení ovšem nejsou pouze životy lidí, kteří se na kolejích ocitnou, ale i cestujících z vlaku. V tomto případ v rychlíku sedělo 130 lidí a došlo k jednomu zranění.

Mapka vznikla právě proto, aby lidé věděli, na kterých přejezdech dochází k nehodám s následkem zranění, nebo smrti. Jiné v ní ani nejsou zanesené.

Jeden z nejhorších je u Opavy

„To byl i jeden z cílů té vznikající mapky. Kde je možné si vyfiltrovat nejrizikovější přejezdy, respektive ty s nejvyšším počtem nehod a následků. Mezi jedny z nich patří přejezd u Branky u Opavy, kde za posledních 10 let evidujeme 12 střetnutí na přejezdu,“ uvedl pro Blesk Zprávy mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

U Čáslavi smetl vlak auto: Řidič zahynul, nehoda zastavila provoz na trati

Podle Drápala se z 99 procent případů jedná o selhání účastníka silničního provozu, ať je to řidič, cyklista, chodec, nebo někdo jiný. Ročně prý Drážní inspekce řeší 1 až 2 případy, kdy je spoluzodpovědnost i na straně železnice. „Takže tam nedojde jen k pochybení dejme tomu na straně řidiče, ale je tam i pochybení na straně železnice. Ale nejde o chybu jen na straně železnice,“ vysvětli Drápal.

Počty nehod jsou prý konstantní, nemají klesající ani stoupající tendenci. Posledních pět let se jedná o devět případů ročně.

Eliminovat je úplně prý nelze. Nejúčinnější je osvěta. „Aby nebyly žádné nehody, tak by nesměly být žádné přejezdy. Co se týče snížení počtu nehod, tak je na místě větší prevence účastníků silničního provozu. Nejraději začínáme u dětí. Má to pozitivní vliv jak na rodiče, tak na děti, které si to potom nesou s sebou,“ dodal Drápal.

Mapují nehody na přejezdech, ale i veřejné záchodky

Za projektem interaktivní mapy, která dává přehled o tom, které přejezdy jsou více či méně bezpečné, stojí společnost Mapotic. „Narazili jsme na na starší článek v médiích, který mluvil o nebezpečných přejezdech a popisoval je z hlediska kvality zabezpečení. Upozorňoval na různá rizika. Kupříkladu na viditelnost na jednotlivých přejezdech. Na některých nebylo dobře vidět, člověk se tam nemohl rozhlédnout a tak,“ popsal pro Blesk Zprávy Marek Jehlička z Mapoticu.

Téma nebezpečných přejezdů vypadalo tak zajímavě, že se Mapotic spojil s Drážní inspekcí a mapka byla na světě.

Tragédie na Břeclavsku: Řidičku v audi smetl na přejezdu rychlík, vážným zraněním na místě podlehla

Mapoitc je mapová platforma, kde si každý člověk může založit mapu na libovolné téma. „Jsme relativně noví a myslíme, že ne každý o nás ví, tak se snažíme přicházet sami s různými atraktivními náměty na mapy. Dělali jsme třeba mapu první cesty Hanzelky a Zikmunda, mapu míst, kde se dá v Chorvatsku koupat se psem, nebo mapu veřejných záchodků,“ dodal Jehlička.

Přehled nebezpečných přejezdů zaznamenal takový nápor zájemců, že Mapoticu na chvíli spadl server a museli posilovat systémy. Projekt navíc před nedávnem získal třetí místo v Nápadu roku. Jestli budou „drážní“ mapku obnovovat podle aktuálních nehod zatím nevědí. Většinou prý mapu, kterou „vykopnou“, přebírá daná komunita, která se následně stará o její chod.