Krátce po svých 97. narozeninách zemřel minulý týden bývalý československý příslušník 68. noční stíhací perutě britského královského letectva RAF Zbyšek Nečas-Pemberton. Podle České televize to ve středu oznámila jeho rodina. Rodák z Moravy působil během druhé světové války jako palubní radarový operátor na letounech Beaufighter a Mosquito a jeho posádka sestřelila několik nepřátelských strojů.

Plukovník Nečas odjel do Británie jako osmnáctiletý v roce 1939. „Anglicky jsem neuměl, naučil jsem se to ale velmi rychle a přihlásil jsem se k britskému letectvu,“ popsal před lety webu denik.cz. O práci u letectva prý snil od malička.

Nakonec se stal palubním radarovým operátorem nočních stíhačů RAF. „Sestřelil jsem dva dorniery, jednoho heinkela 177, to bylo první německé čtyřmotorové letadlo, a jednoho junkerse. Není to moc, ale je to lepší než nic,“ řekl v roce 2010 na vzpomínkové akci při příležitosti 70. výročí bitvy o Británii. Loni v létě obdržel společně s dalšími čtyřmi válečnými veterány od prezidenta Miloše Zemana Medaili za hrdinství.

Zemřel hrdina Miroslav Liškutín. Zeman válečného letce povýšil na generála

Komunisty obelstili smrtí jiného pilota

Po válce se Nečas vrátil do vlasti. Nikdo z blízké rodiny už ale nebyl naživu a tak zakrátko opět nastoupil do britského letectva. Aby jej Britové ochránili před komunistickým Československem, pro které měl jako znalec britské vojenské techniky velkou cenu, fingovali Nečasovu smrt. K tomu využili úmrtí pilota Johna Pembertona, jehož jméno český letec převzal. Nečas alias Pemberton už pak v Anglii zůstal.

Po minulém týdnu je posledním Čechem, který za druhé světové války sloužil u RAF, Emil Boček. Ten v únoru oslavil 95. narozeniny. Na začátku roku zemřel někdejší střelec posádky bombardéru Ivan Otto Schwarz a v únoru bývalý stíhací pilot Miroslav Liškutín.

PRÁVĚ V PRODEJI! KNÍŽKA Z EDICE BLESKU ZRADA V MNICHOVĚ. KUPUJTE NA STÁNCÍCH NEBO OBJEDNÁVEJTE PŘED SMS:

Pošlete SMS na číslo 902 11 ve tvaru:

ZRADAW mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera ADRESA mezera MĚSTO mezera PSČ

Příklad: ZRADAW Jan Novak Prubezna 233 Olomouc 77900

Cena každé přijaté SMS je 60 Kč vč. DPH (zahrnuje poštovné i balné). Provozuje CZECH NEWS CENTER, a. s., infolinka 296 363 199 ve všední dny 8–16 hod., mobil@cncenter.cz, www.platmobilem.cz.