Zázračný drátek chrání před mrtvicí! Světová premiéra unikátní operace v Praze

O tom Blesk informoval už minulý týden a sedm dní poté byl přítomen přímo na operačním sále zákroku, který chrání nemocné trpící fibrilací srdečních síní před mozkovou mrtvicí.

Zákrok podstoupila i paní Jiřina Havlová (75) z Prahy. „Před časem jsem několikrát během dne zkolabovala, trpěla jsem vnitřním třesem a tep mi nebezpečně stoupal,“ popisuje své zdravotní obtíže paní Havlová. V nemocnici se dozvěděla diagnózu – fibrilace srdečních síní. Lékaři jí nasadili lék na ředění krve, který velice špatně snášela. Po těle se jí objevily obrovské modřiny a krvavé prosákliny. Jenže kvůli riziku mozkové mrtvice nemohla lék vysadit. Proto byla jako rizikový pacient zařazena do klinické studie, která pacientům s obdobnými potížemi nabídla unikátní řešení: implantaci mikrofi ltru do obou krkavic.

Stop mrtvici

„Porucha srdečního rytmu může v některých případech vytvořit krevní sraženinu, která pak způsobí cévní mozkovou příhodu. Riziko vzniku mrtvice je totiž u pacientů s fibrilací síní až pětinásobně vyšší než u ostatní populace. Trvalý mikrofiltr dokáže krevní sraženinu mechanicky zachytit, ještě než se dostane do mozkových cév, tlak krve sraženinu rozpustí a tím lze mrtvici předejít. Jedná o celkem jednoduchý zákrok, na který jsme se usilovně připravovali koncem srpna loňského roku v Izraeli,“ říká profesor Petr Neužil, primář kardiologie Nemocnice Na Homolce.

Jak operace probíhá

Paní Jiřina podstoupila zákrok ve dvou fázích během dvou týdnů. V první fázi jí lékaři implantovali trvalý mikrofiltr do pravé krkavice (tepna, která přivádí krev do mozku), týden nato do levé. Aplikace probíhá pouze pod kontrolou ultrazvuku a při místním znecitlivění. Operatér zavede filtr do nitra tepny ultratenkou jehličkou přes kůži krku. Filtr se po zapnutí spouštěče operatérem roboticky vysune z pouzdra injektomatu a rozvine se volně v dutině tepny. Umístění filtru do nitra krkavice netrvá déle než 30 sekund. Filtr se může ihned vytáhnout, pokud není dosaženo optimální polohy. Po kontrole je následující den pacient propuštěn.

Tři ženy a dva muži

Operaci podstoupilo v Nemocnici Na Homolce pět pacientů, jejich průměrný věk byl 67 let. Tři z nich prodělali mozkovou příhodu, z toho jeden muž šestkrát. Všichni nemocní, včetně paní Jiřiny, jsou bez komplikací. Implantace jednoho mikrofiltru trvala v průměru pouhých 15 minut a pacienti při tom necítili žádnou bolest.

Jak poznat mrtvici

pokles koutku

ochrnutí končetin

porucha řeči

špatné vidění

zmatenost

Fibrilace srdečních síní

Jde o poruchy srdečního rytmu. Vznikají jako důsledek abnormálního vytváření nebo vedení elektrických vzruchů v srdci. Vyskytuje se ve vyšším věku, u nemocných s chlopenními srdečními vadami, při vyšším krevním tlaku, zvýšené funkci štítné žlázy atd. Závažným důsledkem fibrilace síní je, že bez správné léčby často vedle srdečního selhání způsobí i mrtvici.

