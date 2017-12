Přelom roku přináší i nárůst sebevražd. Expert radí, jak čelit depresi

Konec roku v sobě pro řadu lidí nese určitou nostalgii. Začínají bilancovat, řeší své úspěchy, ale i neúspěchy. Podle dat Českého statistického úřadu od ledna stoupá počet sebevražd. Nejvíc jich je potom na jaře. Podle odborníka by si lidé měli svoje smutky prožít a nesnažit se je za každou cenu zahánět třeba alkoholem nebo jinými prostředky. Sebevraždu pak v Česku spáchají každý den v průměru čtyři lidé.

Na konci roku řada lidí upadá do smutků, až depresí. Podle psychologa Jana Kulhánka z Psychoterapie Anděl za to často může osamělost nebo třeba dluhy. Lidé by se měli více zamýšlet a nepropadat skepsi. V tom, abychom získali ztracený nadhled, dokážou pomoci třeba přátelé.

„Do deprese upadají lidé, pro které bilancování nevychází z jejich pohledu nějak extrémně dobře. Většinou jsou to lidé, kteří zažili v uplynulém roce třeba velkou ztrátu, o někoho přišli nebo se rozešli. Případně jsou to ti, kteří jsou vážněji nemocní nebo mají někoho blízkého nemocného,“ popsal pro Blesk Zprávy psycholog Kulhánek.

Za smutkem bývá osamělost a dluhy

Za depresí může stát třeba špatná finanční situace, dluhy. Podle odborníka se lidé myšlenkám na špatné věci snaží vyhýbat, na konci roku se jim ale často nevyhnou. Měl by to pro ně být spíše impuls, díky němuž zajdou například za finančním poradcem.

„Je důležité uvědomit si, jestli je smutek na místě. Pokud ztratíme někoho blízkého, tak být smutný je normální a zdravé, je to součást vyrovnávání se se ztrátou,“ popsal odborník.

„Někdy je pocit opuštění způsoben tím, že se děti odstěhovaly na druhou polokouli a jely někam daleko studovat. Tam smutek patří k věci, ale je důležité si uvědomit, že není nutné vždycky být veselý a za každou cenu ho zahánět alkoholem nebo něčím jiným. Někdy smutky nejsou adekvátní, ztrácíme nadhled a věci, které by ostatní nehodnotili tak zle, vidíme černě,“ dodal Kulhánek.

A právě smutek, konec roku, bilancování a alkohol stojí podle statistik za tím, že se od ledna začínají pomalu zvyšovat počty sebevražd. Podle Českého statistického úřadu je zajímavé, že si nejméně často sáhnou lidé na život v prosinci. Nejvíce potom v dubnu. Častěji si na život sahají ženy.

Sebevraždy v pondělí jsou častější

„Sebevražednost se mění nejen podle měsíců, ale i podle dnů v týdnu. Zatímco celkový počet zemřelých je do jednotlivých dnů v týdnu rozložen v podstatě rovnoměrně (14 procent na den v rámci týdne), sebevražd je relativně mírně více v pondělí (16,3 procenta v období 2012–2016) a méně ve dnech víkendu, zejména v sobotu (13,0 procent). V průměru denně spáchají sebevraždu 4 osoby. Nejvyšší denní počet evidovaný za posledních deset let byl 14,“ tvrdí Český statistický úřad.

Podle psychologa bychom konec roku neměli využívat jen k bilancování, ale i třeba k tomu, abychom se snažili například usmířit s rozhádanou rodinou. Vánoce a Silvestr, nebo Nový rok k tomu přímo vybízejí. A právě i díky smíření se pocit osamění může lehce změnit.

Kulhánek radí, aby si opuštění lidé dobře naplánovali konec roku a vyrazili tam, kde se nebudou cítit sami.