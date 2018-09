Juraj (†44) zemřel při cestě do práce. Příčinou byl medvěd přecházející silnici

Mezi Liptovskou Osadou a obcí Donovaly na Slovensku došlo k tragédii. Osobní auto, v němž jeli tři lidé, narazilo do protijedoucího kamionu. Když se vyhýbalo sraženému medvědovi na vozovce. Mezi pasažéry byl i čtyřiačtyřicetiletý otec Juraj, kuchař z obce Likavka, který nehodu nepřežil. Zvíře mělo po srážce rozpárané břicho.

Nehoda začala, když řidič vozu značky Ford C-Max předjížděl za mlhy kamion. Po zařazení se zpět do pruhu srazil medvěda, který přebíhal silnici. Náraz odhodil zvíře do protisměru, kde se mu pokusil vyhnout řidič vozu Ford Galaxy. Při manévru však narazil do protijedoucího kamionu.

V tomto vozidle seděl na místě za řidičem čtyřiačtyřicetiletý Juraj, který jako jediný z pasažérů nehodu nepřežil. Byl právě na cestě do práce. „Jezdívali tudy denně. Byl velice dobrý chlap. Doma měl ještě školou povinnou dceru,“ hovoří smutně Jurajovi známí.

Podle záchranářů utrpěl Juraj zranění neslučitelná se životem. Ostatní spolucestující museli přepravit do nemocnice v Ružomberoku. Policejní mluvčí Žilinského kraje, Jana Balogová, se vyjádřila k nehodě slovy: „Řidič ve snaze vyhnout se sraženému medvědovi přejel do protisměru pod právě přijíždějící kamion.“

Jedná se už o druhý případ úmrtí po srážce s lesní zvěří v posledních týdnech. Koncem srpna zahynul motocyklista po srážce s jelenem. Odborník varuje, aby si lidé dávali obzvláště dnes, v období říje, mimořádný pozor.

„Cesty lidi spojují, ale zvěř rozdělují. Bohužel v těchto případech to platí ještě více. Při řízení bychom měli ubrat nohu z plynu a především ráno, za šera i v noci být obzvláště opatrní. Zvíře zažívá při osvětlení šok a může se zachovat všelijak,“ upozorňuje zoolog Jozef Hybler.

V období říje jsou pro řidiče nebezpeční zejména jeleni. „Loni v tomto období jsme byli u srážky, kdy jelen zašel až do kabiny. Parohy skončily těsně vedle těla řidiče,“ zmiňuje neobvyklý případ zoolog.