Oslava a závod s Lamborghini země-vzduch?! Co předcházelo pádu vrtulníku? Pilot (†32) a kamarád Kajínka pil sousedům krev

Zesnulý Bohumil D. (†31) pilotoval vrtulník smrti, který ve středu odpoledne spadl s dalšími třemi členy posádky na malou výrobní halu v Plzni. Měl rád risk i adrenalin. A právě to se mu patrně stalo osudným.

Létal často a zřejmě i nebezpečně nízko. Obyvatelům Šťáhlav na Plzeňsku svými vzdušnými manévry hýbal žlučí, když několikrát denně přistával vedle rekonstruovaného bývalého mlýna, který mu patřil. "Víte, co je to za rachot, když vám ta kraksna přistává uprostřed vsi?“ rozčílila se podle MF DNES ještě po jeho smrti jedna z místních obyvatelek.

Zastupitelstvo Šťáhlav několikrát řešilo stížnosti obyvatel. „Létání mu nemůžeme nijak zakázat nebo omezit," řekl Blesku starosta Václav Štětina. Bohumil D. se rád předváděl i na zemi v autech, ať už to byly rychlé sporťáky nebo růžová limuzína, se kterou se v roce 2015 prohnal po Karlově mostě v Praze. Tehdy mu hrozila pokuta až 50 tisíc korun a celá záležitost skončila jako přestupek.

Příčinu havárie vrtulníku již vyšetřuje Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Do rukou se jim dostávají další a další svědectví obyvatel Plzně, kteří vrtulník před nehodou viděli. Údajně se v jistých místech pod ním mělo prohánět sportovní lamborghini. Několika svědkům to připadalo jako závod.

Vrtulník krátce před pádem zachytil na video i náhodný svědek. Záběry na svém Twitteru zveřejnil Pavel Jursík, kamarád autora.

Nehodě měla navíc předcházet bujará firemní oslava. Podnikatele totiž návštívili investoři z Thajska. S těmi měl uzavírat důležitý obchod. Do stroje smrti nastoupila zahraniční návštěva společně s ním. Nabízí se otázka, jestli vrtulník opravdu po celou dobu ovládal Bohumil D. Byl to totiž zkušený pilot se spoustou nalétaných hodin. I jeho kamarádi a blízcí tvrdí, že naprosto dokonale věděl, jak se stroj chová. Také proto se všichni ptají: jak se to mohlo stát?