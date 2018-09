Dcera popsala smrt matky na atrakci v Egyptě: Odstrčili mě od jejího těla!

Měl to být den plný zábavy, skončil však tragédií. Hannah Barcroft trávila dovolenou se svou rodinou v egyptské Hurghadě. Dovolenou si chtěla užít plnými doušky, a tak se se svou mámou Janice Bowles rozhodla, že zkusí jízdu na banánu. Adrenalinová jízda však skončila tragicky. Nedlouho poté, co se loď táhnoucí banán rozjela, se s nimi nafukovací plavidlo převrátilo. „Co si pamatuju, je, že jsem byla lapena pod vodou,“ řekla pro The Sun Hannah. Ta, jakmile se dostala zpět nad hladinu, okamžitě začala plavat ke své mámě. „Ale když jsem se k ní dostala, říkala: Nemohu dýchat, nemohu dýchat. Volala jsem o pomoc: Moje máma, moje máma a brečela jsem a křičela,“ dodala Hannah.

Hannah se svou mámou v náručí strávila ve vodě několik minut, než k nim přijela loď, aby je dostala do přístavu. Poté byly převezeny do nemocnice. „Držela jsem ji za předloktí a říkala: Mami, prosím, probuď se,“ popisovala nejhorší chvíle svého života Hannah. Ovšem jakmile dorazili do nemocnice, lékaři zdrcené Hannah řekli, že je její máma mrtvá. „Řekla jsem, že potřebuju být se svou mámou, ale oni řekli: Pas, pojištění. Když jsem jim to dala, tak mi dali pět minut, abych se rozloučila se svou mámou,“ řekla a dodala: „Odstrčili mě od jejího těla a řekli: „Dost času, dost času,“ a já řekla: „Ne, to je moje máma.“ Tragédie se odehrála jen týden poté, co v tom samém resortu zemřel anglický pár Susan Cooper (†64) a John (†69), kteří byli na dovolené se svou dcerou.