„Bylo to jako sen.“ Hudebnice promluvila o svém pádu z útesu

V detailním popisu Angela popsala ony hrůzné momenty, kdy sedm dní ležela v troskách svého vozu a snažila se dovolat pomoci. „Všechno se mi to zdálo jako sen,“ popisuje nyní hudebnice z nemocničního lůžka.

„Z toho pádu si moc nepamatuju. Řekli mi, že jsem letěla přes 60 metrů vzduchem,“ pokračovala v rozhovoru pro Daily Mail.

Angela cítila vodu, jak jí stoupá nad kolena. Cítila také svou krev. Pomocí multifunkčního nářadí si rozbila okno. A začala se plazit z auta. První věc, která se jí dostala na jazyk, bylo jméno její sestry, které začala křičet.

Během toho všeho se snažila vyškrábat po kamenech, kde později usnula. Následující dny trávila křičením na projíždějící auta na vrchu útesu v naději, že ji někdo uslyší.

Talentovaná hudebnice sjela autem z útesu. Týden přežila díky hadici chladiče

Kolem třetího dne si uvědomovala, že se jí dostavuje dehydratace. Uvědomila si, že má v autě galon vody, ale nemohla se k němu dostat. Jediné, co byla z auta schopna dostat, byla hadice od chladiče. Několik chvil nato spatřila kapku vody na mechu. Neváhala.

„Bylo to tak svěží! Do hadičky jsem nabrala, co jsem mohla a pila jsem to asi hodinu,“ říká Angela.

Následující dny se toulala po pláži a hledala lidský kontakt. Křičela o pomoc, sbírala vodu a hledala nová útočiště.

„Moje poslední ráno na pláži bylo obzvlášť příjemné.“

„Probudila jsem se uprostřed noci s bolestí ramene. Bylo mi chladno a slunce už zapadlo. Když jsem se posadila, viděla jsem ženu, jak jde podél pobřeží. Myslela jsem si, že byla jen sen.“

Kolemjdoucí žena společně s mužem jednali rychle. Žena šla hledat pomoc a muž u mě zůstal a dával mi čerstvou vodu.

Svědectví z vláčku, který přejel chlapce (†5): Nedovolila jsem dceři, aby to viděla, říká maminka

Později dorazil celý tým záchranářů a Angelu do nemocnice dopravili vrtulníkem. Doktoři poté prohlásili, že Angela několik dní po nehodě krvácela z mozku. Měla také zlámaná žebra, prasklé krvinky v očích a plicní kolaps. Navíc měla ještě zlomenou klíční kost a byla spálená od sluníčka.

Navzdory svým zraněním a celému zážitku si z toho Angela odnesla jen samá pozitiva.

„Nyní se cítím, že mám naprosto všechno, co jsem kdy chtěla. Směju se tady v nemocnici se svou sestrou, dokud mě nebolí kosti. Poznala jsem ty nejlepší lidi. Zažila jsem něco tak ojedinělého a hrozného, že si nedovedu představit, že by si pro mě osud nechystal něco většího,“ zpovídala se Angela.