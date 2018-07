Krvavá jatka na Slovensku: Opilec si vylil vztek na nevinném psovi

Milan byl údajně na chatě s kamarády a vypil více, než je zdrávo. Značně podrážděný pak domů přišel zhruba v půl třetí ráno. Nejdříve začal útočit na přítelkyni svého otce, Máriu. „Hrozně jsem se lekla, protože na mě začal křičet, že jsem na řadě a že mě jde zabít,“ popsala Mária pro portál pluska.sk. „Hned, jak jsem mohla, jsem utekla z domu do hor,“ pokračovala rozrušená žena, kterou až ráno nalezli policisté.

Spalničky udeřily na Slovensku. Epidemie je tu největší za posledních 20 let

Poté, co si Milan uvědomil, že mu Mária utekla, se zaměřil na nemluvné stvoření. Šel totiž za vlčákem, který byl na řetězu uvázán v boudě. Právě na psovi si Milan vylil veškerý vztek a zlost. Bezbranného psa nakonec podřezal škrabkou na brambory.

„Muselo to být strašné. Nevinný pejsek určitě trpěl a musel umírat v ukrutných bolestech. Všude na zemi, kde ho zabil, je krev a ještě na chodbě, kde pejska tahal. Nakonec ho hodil do kopřiv, kde vykrvácel a zemřel,“ popisovala Mária. „Měli by ho zavřít do basy na tolik let, že už by se ani nevrátil,“ rozzuřeně dodala.