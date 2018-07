Zdravotní sestra měla zavraždit osm novorozenců: Policisté prohledávají její dům!

Policie byla povolána do nemocnice v Chesteru poté, co se v nemocnici podle zpráv RCPCH (Royal College of Paediatrics and Child Health) mezi lety 2015 až 2016 zvýšila úmrtnost novorozenců. Zatímco v roce 2013 došlo k úmrtí dvou dětí a v roce 2014 tří, v roce 2015 úmrtnost stoupla až k osmi obětem. Policisté v souvislosti se smrtí patnácti novorozenců zadrželi ženu, která v nemocnici pracovala. Podezřelá se jmenuje Lucy Letby a pracovala tam jako zdravotní sestra. V Chesteru bydlí se svými rodiči v domě, který dosahuje hodnoty pěti milionů korun! Vyšetřovatelé již prohledávají její dům a to už od úterního rána. Na místo dokonce byli povolání forenzní experti.

Vražda osmi novorozenců v porodnici! Policie zadržela zdravotnici

„Slečna Letby byla zbavena povinností na klinice na konci roku 2016,“ řekl zdroj pro NHS. „Přemístili ji do administrativního oddělení, nedali jí jinou sesterskou pozici. Jestliže ji podezřívali, proč ji nesuspendovali,“ dodal. Strážci zákona ji vyšetřují ze smrti osmi novorozenců a z pokusu o vraždu dalších šesti. „Když vyšetřování začalo, soustředili jsme se na případy smrti patnácti dětí, které se staly mezi červnem 2015 a červnem 2016. Kromě toho vyšetřovatelé také vedli revizi šesti zhroucení bez závažných následků, které se odehráli v té samé době,“ řekl pro DailyMail detektiv Paul Hughes. „V současné době vyšetřujeme smrt sedmnácti dětí a patnácti zhroucení bez závažných následků,“ dodal.