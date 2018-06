Ztraceného radního vyškrtli z kandidátky: Není na tom dobře, myslí si kamarád

Petřík měl zvolení do olomouckého zastupitelstva téměř jisté, na kandidátce figuroval na čtvrtém místě. Pak se ale počátkem května záhadně ztratil a byl měsíc a půl nezvěstný. Městská organizace ČSSD ho tak ve čtvrtek vyškrtla, a to i přesto, že zmizelého radního policie ve středu vypátrala. Olomouckého radního našli v rakouském penzionu: Proč zmizel a nikomu nic neřekl?

„Pan Petřík na kandidátce není. V podstatě jsme o tom ani nevedli žádnou debatu. Pouze bylo konstatováno, že už není – podle toho, co víme – v databázi hledaných osob. Víc to nikdo nekomentoval. Naši členové se už dlouhodobě připravovali na to, že na kandidátce dojde k posunu,“ řekl MF Dnes po členské schůzi krajský předseda sociálních demokratů Jiří Zemánek.

Miroslav Petřík přitom platil v Olomouci za velmi vlivného politika ČSSD. Olomouckým zastupitelem se stal poprvé v roce 1994 a mandát dvakrát obhájil. Ředitelem Technických služeb se stal v roce 2007 po osmiletém působení jako předseda představenstva. O rok později získal post krajského zastupitele. V roce 2014 se stal opět městským radním. Proč náhle zmizel, není jisté, podle manželky i kamaráda toho na něj ale zřejmě bylo už moc. Záhadný konec pátrání po olomouckém radním Petříkovi: Není jasné, co se stalo

„Říkal jsem si celou dobu, že bude v Rakousku, někde u jezer pod Salcburkem nebo ještě jižněji u WörtherSee. To, že by uprchnul s nějakými obrovskými penězi do Kanady nebo někam do exotiky – jak se tady říkalo –, jsem považoval za fantasmagorie. Každopádně jeho psychika asi nebude zcela v pořádku,“ vysvětlil listu Petříkův kamarád, šéf Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek s tím, že si nejspíš odjel do zahraničí »vyčistit hlavu«.

Rodina je ráda, že je politik v pořádku. Manželka již dříve mluvila o tom, že si myslí, že Petřík zmizel dobrovolně, protože měl politiky plné zuby.

Petříka 11. června odvolali z funkce ředitele a předsedy představenstva Technických služeb města Olomouce, zastupitelem a neuvolněným radním ale zůstává nadále. Radním zůstane nejspíš až do podzimních voleb, zastupitelstvo se ho totiž zatím odvolat nechystá.