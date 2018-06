Miminko přežilo 8 hodin pod zemí! Rodina ho pohřbila, protože vypadalo mrtvé

Policisté do obce Canarana zamířili po anonymním tipu, že se zde narodilo mrtvé dítě a rodina to neohlásila patřičným úřadům. Dítě se mělo narodit 15leté brazilské indiánce, na kterou přišli kontrakce, když byla sama v koupelně a dle jejích slov proběhl celý porod velmi rychle a nečekaně. Děťátko z ní údajně vypadlo a praštilo se do hlavy. Když miminko neplakalo, prababička Kutz Amin (57) usoudila, že je dítě mrtvé a pohřbila ho podle kmenových tradic. Ženu (†24) při kremaci spálili zaživa! Nemocnice ji chybně prohlásila za mrtvou, manžel tělo zpopelnil

Podle policie byla rodina skutečně přesvědčena, že je dítě mrtvé a je třeba ho pohřbít podle místních zvyklostí. S policisty ale prý spolupracovali a okamžitě jim ukázali, kde miminko zakopali. Když policisté začali kopat, najednou zaslechli tlumený vzlyk. K jejich obrovskému překvapení bylo děťátko ještě naživu, i když už bylo dlouhých osm hodin pod zemí.

Neuvěřitelný zázrak: Brazilští policisté vykopali zaživa pohřbenou holčičku, pod zemí přežila osm hodin

"Když jsme přijeli, rozhodně jsme nečekali, že dítě vytáhneme ještě živé. Úplně nás šokovalo, že ta malá holčička přežila pod zemí dlouhých osm hodin. Je to naprostý zázrak," uvedl místní policejní šéf João Paulo Bezerra do Nascimento.