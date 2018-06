12 tisíc za léčbu od "šarlatánů": Marie popsala zkušenosti s MUDr. Kučerou

Ví, že naletěla… Čtenářka Blesku Marie (celé jméno redakce zná) popsala osobní zkušenost s doktorem Michaelem Kučerou. Objednala se k němu ve chvíli, kdy se od onkologa po náročné operaci a léčbě dozvěděla, že její stav je neléčitelný. Šla za ním jako za odborníkem, za lékařem!

Jak jste se o panu doktoru Kučerovi dozvěděla a s jakými problémy jste ho vyhledala?

„No, já se hrozně stydím, že jsem tam vůbec byla. V lednu 2016 mi při kontrole na CT byly zjištěny metastázy, osm let po stanovení základní diagnózy, řadě chemoterapií a další léčby. Po náročné operaci a biologické terapii mi bylo oznámeno, že jsem neléčitelná. Prostě konečná. Pak jsem se dozvěděla od známé o panu doktorovi Kučerovi. Kdyby to byl nějaký léčitel, ani bych tam nešla. Ale bylo mi řečeno: je to doktor, zkus ho, prý má nějaké dobré léky.“

Lze „vykadit“ rakovinu? Šéfka šarlatánů otočila a hájí kolegyni

Kde ordinoval?

„Bylo to v Rychnově nad Kněžnou, v neoznačeném bytě v paneláku. Ani zvonky nebyly označené. Byla to jen pronajatá garsonka. Šla jsem tam, s kopiemi lékařských zpráv a podobně. Ty ho nezajímaly. Vůbec nic ho nezajímalo, jen výdělek. Nasadil mi nad kotník nějaké dva kroužky a z počítače mi vytiskl jakýsi kondiciogram, ze kterého dodnes nevím nic. Na lístek napsal název nějakých tří léků. To bylo všechno.“

Předepsal vám recept, nebo je v ordinaci prodával?

„Když jsme šly s dcerou ven, jeho zdravotní sestra nám to všechno vydala, spočítala a naúčtovala mi 12 tisíc. To jsem se vyděsila, tak vysoký nemám ani důchod. Také jsem jí to řekla. Na to mě opovržlivě poslala zpět k panu doktorovi a on mi tedy nechal jen jeden lék. I s vyšetřením jsem zaplatila zhruba pět tisíc korun, účet mi nedali.“

Kardivar, e-Lybra, Salvia: Co jsou zač přístroje, kterými šarlatáni kšeftují s poslední nadějí nemocných

O jaký lék šlo? Byla jste u pana doktora na nějaké další kontrole?

„Vyšly jsme s dcerou ven, jen jsme se na sebe podívaly a věděly jsme, že už nikdy více! U něj přitom bylo minimálně dalších deset lidí, ti tam nechávali také tisíce. Později mi jedna lékárnice řekla, že to je jen pro sportovce nějaký doplněk. Kdyby tohle věděli na onkologii! Vážně se stydím.“

Ozvala jste se nám na základě článků o aktivitách institutu psychosomatické medicíny AKTIP a zároveň říkáte, že se stydíte. Proč jste se rozhodla promluvit?

„Všichni, kdo jsme jim věřili, jsme hloupí. Ale jsou to lékaři, ti by neměli být šarlatány. Sáček od toho léku nosím dodnes v peněžence, jako připomínku blbosti. Myslím, že nebudu jediná, v Rychnově se o té jeho léčbě teď docela mluví. Já jsem nakonec dopadla docela dobře. Oproti původním diagnózám, kdy mi před deseti lety řekli, že jsem přišla pozdě a nic se nedá dělat, žiju. Vidím vyrůstat vnoučata... Ale celé by to mělo varovat ostatní.“

Šarlatáni ve zdravotnictví vyděsili i ministerstvo. Přijde hon na léčitele?

Kdo je doktor Kučera?

MUDr. Michael Kučera je jedním z aktérů dokumentu České televize Infiltrace: Obchod se zdravím. Uvádí, že je tvůrce přístroje KARDiVAR, který by měl umět zhodnotit úroveň stresu v organismu, opotřebení buněk, a vůbec celkovou kondici. Zároveň údajně tvůrce receptur produktu Karnosin. „Když se rozhodnete to užívat, tak za měsíc bych vás tady rád viděl. I dospělé autisty jsme rozmluvili,“ tvrdí v dokumentu vystudovaný lékař Kučera. Pouhé vyšetření na KARDiVARu stálo 1090 Kč. Kromě institutu AKTIP působí i na Mitochondrial Therapy ve Velké Británii.

VIDEO: Na mateřské si přivydělávala podvodem. Přišla si tak na půl milionu eur