Terezin vyhozený právník promluvil: Je to její sladká vůle!

Češka Tereza H. stanula tento týden opět před soudem. Z čeho přesně ji žaloba viní, stále není známo, už příští týden – jednání bylo odročeno na 17. dubna – by ale soudce měl oficiálně přečíst obžalobu.

„Vznesené obvinění by mělo být přečteno příští týden, kdy by mělo být jasné, z čeho je dotyčná obviněna a za co bude souzena,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničních věcí Irena Valentová. Dodala, že se česká strana stále snaží zařídit konzulární návštěvu ve vězení. O kauci rozhodnuto nebylo. Advokát zadržené požádal o její propuštění na kauci na začátku března.

Podle Valentové se Tereza v úterý soudu zúčastnila, ovšem bez svého právníka Čaudhrího Džaváda Zafara! Místo něj přišla s novými obhájci, které si sama vyžádala. Proč Zafara vyhodila, není jisté, mohla by za tím ale stát jeho nadšená komunikace s médii.

"Ve skutečnosti se někteří jiní právníci pokoušejí zasahovat do případu. Ale tohle není práce pro každého právníka. Pokud se mnou chce přestat spolupracovat, je to její sladká vůle. Má plné právo na to, aby ji hájila osoba, kterou si vybere," napsal Blesku na otázku, ohledně vyhazovu z Terezina případu.

Tereza byla začátkem ledna zadržena na letišti v Láhauru v Pákistánu – měla namířeno do Spojených arabských emirátů a dál do Irska. V kufru jí ale celníci našli devět kilogramů heroinu, a tak skončila ve vazbě. Drogové delikty berou v Pákistánu velmi vážně a tak mladé Češce, která od začátku tvrdila, že je nevinná, hrozí dlouhé roky v místním vězení. Pákistán totiž nemá s Českem smlouvu o vydávání vězňů.