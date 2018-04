Další zloděj měl smůlu: Podnikatel se chlubil fotkami psa s vydrou v zubech, vyšetřuje ho policie

Snímky vznikly u jednoho z tachovských rybníků, který podnikateli patří. První sérii fotek opatřenou komentářem „nikdo nám nebude krást ryby“ sdílel 21. února, druhou s popiskem „Další zloděj měl smůlu“ o dva týdny později. Na všech snímcích je jeho pes s mrtvou vydrou v tlamě, která je u nás chráněná. Šokující záběry ze zvířecího "koncentráku": Majitelkou je lékařka!

Případem se proto už zabývá i policie. „Přijali jsme oznámení od České inspekce životního prostředí o možném porušení právních předpisů ze strany 54letého muže, jehož pes měl ulovit zvláště chráněného živočicha – vydru říční. Kriminalisté nyní zjišťují okolnosti případu,“ potvrdila Právu tachovská policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Podnikatel z vyšetřování ale patrně strach nemá a tvrdí, že je vše jinak. „Ať si vyšetřují, co chtějí. Já říkám, že pes vydru nezakousl. Byla mrtvá a on ji akorát našel a vzal do tlamy. Každý normální člověk ví, že žádný pes není tak dobrej, že by živou vydru chytil. To by musel být atomový pes. Proto mě to nechává klidným,“ sdělil deníku. Snímky na Facebook prý umístil schválně, později je ale zase stáhl. Případ týraného štěněte už má v rukou soud: Marley nemá následky, Jakubovi hrozí maximálně 2 roky

Populace vyder říčních v Česku v Česku dramaticky poklesla a proto je chráněna jako silně ohrožený druh. Jejím největším nepřítelem je člověk a trnem v oku je zejména rybářům. Těm stát kvůli vydrám poskytuje náhradu škod na rybách.