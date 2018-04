Kramného lidi objevili hrubou chybu policie! Špatný překlad slova „JED“

„Dostali jsme zprávu z patologie, kde je jasně uvedeno, že příčina smrti je to, že byly otráveny jedovatou látkou,“ stojí údajně v protokolu egyptské policie z 1. srpna 2013. Ten byl tedy vyhotoven dva dny po smrti Moniky a Klárky a k dispozici ho měla i česká policie. Podle spolku mu ale nevěnovala pozornost a tvrdila, že v něm zmínka o jedu není. „Policie ČR uvedla, že zmínka o jedu s jeho názvem v policejním dokumentu je chyba překladu, která vznikla nepřesností překladu z arabského do anglického a následně teprve do jazyka českého,“ tvrdí Šalamoun, který požádal o nový přesný překlad policejního protokolu.

Překladatel a tlumočník z arabského jazyka Mgr. M. K. měl ale dospět k jinému závěru než česká policie. „V policejním protokolu se zpráva o nalezeném jedu vyskytuje,“ cituje zkušeného překladatele spolek Šalamoun, podle kterého i další získaná svědectví nasvědčují tomu, že Monika a Klárka byly v Egyptě otráveny.

„Když je prohlédli a bylo to u nás na pitevně, tak zjistili, že u nich došlo k totální destrukci žaludku, a to z důvodu množství jedu, který se do žaludku obou zemřelých dostal,“ nechal se slyšet ředitel nemocnice v Hurghadě Hosám ad-Dín Hasan Abdo. Těla Moniky a Klárky však byla do Česka dopravena bez žaludků. Podle spolku mohlo jít o záměr na ochranu egyptského turistického ruchu.

Šalamoun také zveřejnil dosud neznámé svědectví Patricka H., který Kramnému pomáhal s překladem při egyptském vyšetřování. „Když jsem vedení hotelu sdělil, ve kterém místě Petr Kramný čerpal vodu, bylo okamžitě zařízení demontováno, odstraněno a dodnes se na původní místo nevrátilo,“ měl uvést.

Kramný podle pravomocného rozsudku zabil Moniku a Klárku elektrickým proudem. Za vraždu manželky a dcery na dovolené v Egyptě si odpykává 28 let ve vězení. Vinu popírá. Jeho obhájkyně chce požádat o obnovu řízení.

