List Sme a televize Markíza zpochybnily odbornost lékaře, kterého policie povolala k ohledání těl reportéra Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. Zmiňovaný lékař podle Markízy nebyl soudním lékařem ani znalcem, ale patologem, který přednáší histologii. Různá data smrti na parte Kuciaka (†27) a jeho snoubenky! 5 záhad v případu vraždy novináře

„Je to přesně tak, jako kdyby k chirurgickému případu byl přivolán zubní lékař, to je přesně to samé. To jsou zkrátka věci, které se nesmí dít. Ten soudní lékař provede úkony, které jsou nenahraditelné, začíná se prohlížet místo činu ze širšího úhlu, všímáme si okolí, vnitřní teploty interiéru, v jaké vzdálenosti jsou těla od radiátoru – které mohou modifikovat určení doby smrti, jaké bylo ošacení osob,“ vysvětlil slovenské televizi soudní lékař a znalec Norbert Moravanský.

Podle oficiálních dokumentů snoubenci zemřeli 23. února, tedy v pátek, dva dny předtím, než je našli mrtvé. Maminka Martiny je ale přesvědčená, že je zavraždili už ve středu 21. února, kdy jí přestali brát telefony. „Stalo se to ve středu mezi za deset osm a čtvrt na devět,“ prohlásila rázně Zlatica Kušnírová. A ani policisté si patrně nejsou datem od patologa úplně jistí, protože shání kamerové záznamy od řidičů, kteří jeli kolem místa činu 21. února. Tajemný vzkaz ze záhrobí od dcery! Máma zavražděné Martiny měla zvláštní sen

Právě skutečnost, že na místě neštěstí v Kuciakově domě v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy nebyl soudní lékař, by prý mohla ztížit určení času smrti a další okolnosti. A pokud se to potvrdí, tak pochybil zejména vyšetřovatel, který neměl nekompetentnímu lékaři dovolit prohlídku mrtvých těl. Správně stanovené datum smrti je totiž klíčové pro následné zajišťování důkazů a jejich vyhodnocování. „Pokud by to byla pravda, tak by to mohlo vyvolávat pochybnosti o profesionalitě provedených úkonů,“ vysvětlil právní zástupce pozůstalých Daniel Lipšic.

