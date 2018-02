Záhadná smrt manželky elitního policisty: Annu (†40) našli mrtvou u bytu!

K tragédii došlo v pátek brzy ráno v paneláku v Košicích. Ženu bez známek života našla kolem půl páté sousedka v meziposchodí. "Uviděla jsem tam sousedku s otevřenou pusou, všude krev, v pravé ruce svírala zbraň," popsala žena serveru Pluska.sk. Lucia (†35) vyskočila z okna a manžel Boris se ji nepokusil zachránit, tvrdí policejní zdroj

Vše zatím nasvědčuje tomu, že čtyřicetiletá žena spáchala sebevraždu manželovou zbraní. "Vzhledem k tomu, že na místě byla nalezena služební zbraň, případ převzala inspekce ministerstva vnitra. Na místě činu nic nenasvědčuje tomu, že by mělo jít o vraždu," uvedla mluvčí ministerstva vnitra Andrea Dobiášová. Na místě měl být zajištěn i dopis na rozloučenou.