Čech vězněný v Kambodži popsal den v kriminále: Zavírání do klece, meditace

Půl roku má sedět v kambodžské vazbě, může to být ale až třikrát tolik. Co přijde potom Václav P. (46) netuší. Za sex se čtrnáctiletou dívkou, ze kterého je obviněný, mu totiž hrozí 10 let vězení. Pak by ho čekaly zřejmě ještě horší podmínky než v mírnější vazební věznici.

Český průvodce, kterému kamarádi přezdívají Wendi, přežívá v kambodžském kriminále už téměř dva měsíce. Celu sdílí s dalšími osmi cizinci, kteří si podle jeho slov snaží co nejvíce pomáhat.

Hlavně kvůli psychickému vypětí zhubl už pět kilo. Ve svém dopise z vězení popsal, že největší utrpení mu způsobuje noční chlad z neustále zapnuté klimatizace. Přátelé ho pak ale vybavili dekou a rohoží a situace se zlepšila. Za mřížemi už ale také prodělal nepříjemný zánět ucha, jinak prý však tamní pobyt snáší dobře.

První foto Čecha vězněného v Kambodži za sex se 14letou: Dostal novou naději!

Za mřížemi ho každý víkend navštěvují přátelé, jinak jsou ale dny velmi monotónní. „V sedm máme budíček. Je tu buddhistický klášter, do něj chodím každé ráno meditovat. Dostáváme jídlo, ale nedá se jíst. Opravdu ne. Naštěstí si můžeme vařit sami, takže tu ve skupině něco připravujeme. V jedenáct se musíme vrátit do cely. Tu sdílím s osmi spoluvězni. Od dvou do pěti nás zavřou do takového oploceného prostoru, říkám mu klec. V pět je večerka a už zase musíme být na cele až do rána,“ popsal redaktorce Českého rozhlasu, která ho ve věznici Siem Reap navštívila.

Václav P. byl obviněn ze sexuálního zneužívání čtrnáctileté khmerské dívky, které říká Nikol. Holčička je HIV pozitivní stejně jako její matka. Obě se nakazily od otce, který již na nemoc zemřel. Čech se hájí tím, že dívce pouze poskytoval pomoc a snažil se jí zajistit lepší život. Byl si vědom nebezpečí, které mu může hrozit, proto doufal, že se mu podaří si ji osvojit. Přátelé, kteří Wendimu pomáhají, tvrdí, že se stal obětí neziskové organizace, která v zemi „loví“ pedofily. Za své „úspěchy“ pak prý dostává tučné částky od sponzorů. Holčičku prý tvrdým psychickým nátlakem přesvědčila, aby proti Václavovi P. svědčila.