Krásnou Marii (†19) znásilnil a zavraždil uprchlík: Nové děsivé detaily případu

Hrozný případ se odehrál na podzim roku 2016. Tělo Marie našli v řece. O život ji připravil Hussein Khavari. Tvrdil, že mu je 17 let a v Německu žádá o azyl. Vyšetřovatelům se však jeho slova nezdála.

Díky nařízené prohlídce u zubního lékaře vyšlo najevo, že se jeho věk může pohybovat v rozhraní od 22 do 29 let. A to není všechno, o slovo se přihlásil totiž uprchlíkův otec. Prozradil, že se jeho syn narodil v lednu 1984.

Obžalovanému je tak ve skutečnosti nejspíš 33 let. A protože je Afghánec dospělý, za svůj čin může dostat až doživotí. Paradoxem je, že během svého života Němka pomáhala právě migrantům.

