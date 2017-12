Ne každý vrah je zrůda, tvrdí legenda české policie Lottes: U kriminálky končí po 44 letech

Josef Lottes začínal u policie v roce 1973 jako pochůzkář v pražském Karlíně. Během let se ale vypracoval až na šéfa pražské mordparty. Jeho rukama prošlo vyšetřování zhruba tisícovky vražd a pokusů o ně. Lottes se v roce 2013 podílel také na založení zvláštního vyšetřovacího týmu Tempus, který se zabývá starými nevyřešenými případy. Pak se věnoval násilí souvisejícímu s organizovaným zločinem. Od policie odchází po 44 letech služby.

Nejhorší případy

Jak se zkušený kriminalista vyrovnává s hrůzami, které denně vidí? „Každý případ člověka zasáhne. Vůbec nejhorší jsou ty, kde je obětí dítě, senior nebo bezbranní lidé,“ popsal Lottes Blesku.

Konec české policejní legendy! Lottes lovil vrahy 44 let. Jaké byly jeho největší případy?

Proč vraždí?

Přesto se na lidi nedívá pesimisticky. „Ne každý vrah je zrůda. U každého případu je potřeba se vžít do situace pachatele, zjistit, co ho přimělo takhle jednat. Mnoho lidí by nevraždilo, kdyby se věci staly třeba o minutu později. U nájemných nebo loupežných vražd je to ale samozřejmě jiné,“ vysvětlil.