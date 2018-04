Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích, který je součástí klášterního komplexu, odstartovala. Budova je téměř v havarijním stavu, po obnově bude mít nový plášť, opravy se dočká vstupní románský portál a interiér kostela, v sakristii vznikne nová expozice pro návštěvníky. Náklady se vyšplhají na 70 milionů korun, hotovo bude do konce roku 2020.

Románský kostel se nachází v klášterním komplexu mezi konventem a Centrem stavitelského dědictví Národního technického muzea. „Je starší minimálně o 50 let než ostatní románské kostely u nás jako Osek a Velehrad. Vypadá jako přenesený k nám z Francie poloviny 12. století. V cisterciácké architektuře u nás nemá tato stavba obdoby,“ řekl Zdeněk Chudárek z Národního památkového ústavu.

Jedinečný západní portál byl znovuobnovený před dvanácti lety. Do té doby byl od roku 1666 zazděný. Je vysoký přes pět metrů a má zachovaný původní tympanon, tedy svislou plochu mezi hlavní římsou a střechou.

Na obnovu kostela přispěje i město Plasy. „Zastupitelstvo schválilo, že dá celkem 1,5 milionu korun, každý rok po půl milionu,“ uvedl starosta Plas Zdeněk Hanzlíček s tím, že opravený kostel bude velkým přínosem pro veřejnost severního Plzeňska i návštěvníky města.

Spolupráci s městem ocenil i plzeňský biskup Tomáš Holub. „Farnost je integrální součástí života ve městě,“ řekl Holub. Z celkových nákladů pokryje 95 procent evropská dotace z programu IROP, podíl biskupství na stavbě by měl být pětiprocentní, ale reálně ho očekává do deseti procent. „Jsem rád, že s námi do tohoto dobrodružného podniku vstupuje město,“ dodal Holub.

