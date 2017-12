K těžko pochopitelnému incidentu došlo v tramvaji linky číslo osm. Za muže (34) a ženu (25) usedl svalovec. Zničehonic nabral muže před sebou hlavou, a pěstí ho srazil ze sedadla.

„Poškozeného měl neznámý nejprve udeřit hlavou, násilí eskalovalo úderem pěstí do obličeje, v důsledku úderu oběť upadla na zem. Nato muž zaútočil i na ženu, kterou měl udeřit rukou,“ potvrdila policistka Gabriela Holčáková.

délka: 00:14 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Útočník rozbil muži v ostravské tramvaji lahev o hlavu. PČR

Jenže to zdaleka nebylo všechno! Napadený, který klečel v uličce na zemi a vzpamatovával se z útoku, dostal další ránu. Svalovec ho tentokrát praštil lahví do hlavy! „Podezřelý poškozeného udeřil lahví do hlavy takovou razancí, že se lahev rozbila a kopl do hlavy ležícího poškozeného,“ dodala policistka.

Útoky mohly dále pokračovat nebýt pohotové cestující (27). Ta na rozběsněného agresora vytáhla svou legálně drženou zbraň! Až to ho zklidnilo, že si sedl a následně vystoupil na zastávce Karolina. Napadená dvojice skončila v nemocnici a po útočníkovi z večera 9. prosince policie pátrá. Hrozí mu až tříleté vězení.