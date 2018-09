Kozoroh

Nemusíte se obávat, že přijdete o to, co považujete ve svém životě za nejdůležitější. Dokážete vzdorovat všemu, co by vám mělo stát v cestě. Budete mít navíc štěstí na lidi, se kterými se potkáte. Jedním z nich bude dávný známý, možná i první láska.