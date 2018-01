Tohle je vážné! Most u Černé Hory rychle podléhá zkáze. Silničáři mají obavu, že může do měsíce spadnout, pokud na něm řidiči nebudou jezdit pomalu. Na rychlost aut začali proto dohlížet policisté.

„Revize ukázala, že degradace postupuje rychle a do konstrukce zatéká. Navíc ji urychlují kamiony. Pokud nebudou dodržovat povolenou rychlost, most do března nevydrží,“ upozornil Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Přes most mohou jet auta maximálně rychlostí 30 km/hod. Málokdo ji ale dodržuje. Silničáři proto požádali o pomoc policii. „U mostu začali ve zvýšené míře dohlížet dopravní policisté,“ řekl mluvčí policie Bohumil Malášek.

Most u Černé Hory je podle silničářů v nejhorším stavu na jižní Moravě. Je podepřený, aby přes něj mohla jezdit auta aspoň v jednom jízdním pruhu. Silničáři ho chtěli zdemolovat v lednu, ale neměli stavební povolení. To by měli mít v březnu. Ihned po demolici postaví most nový.