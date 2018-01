„Sami nevíme, co stavebnímu úřadu chybí. Až to zjistíme, urychleně to doplníme. Snažíme se totiž co nejrychleji řešit problémy obyvatel Černé Hory, kteří jsou zatížení extrémní dopravou,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.



Mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková vzápětí upřesnila, že nově může být stavební povolení vydáno po 28. únoru. Posunutí termínu demolice mostu dělá silničářům problémy. Přesto pokračují v přípravě. „Provádíme výběr zhotovitele, který bude mít na starosti jak demolici, tak stavbu,“ upřesnil Rýdl.