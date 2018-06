Od října bude platit, že splátka nesmí přesáhnout 45 % čistých příjmů žadatele. Tento krok zpřísňuje možnosti „střední třídy“ získat svoje nové bydlení. V Brně se však s bankovním opatřením chystají poprat po svém.

Náměstek primátora Petr Hladík (KDU-ČSL) předložil radě k schválení konceptu družstevního bydlení, ze kterého by lidé mohli získat byty do osobního vlastnictví. „Pilotní projekt nového systému by mohl začít už o prázdninách,“ řekl Blesku Hladík.

Brno udržuje svůj městský bytový fond na úrovni 15 procent z celkového množství bytů. Využívá jej ale trochu jinak než ostatní města. „Brněnská forma družstevního bydlení dává lidem možnost získat byt do osobního vlastnictví. Systém je nastaven tak, že město společně s dalšími dvěma právnickými osobami - mohou to být Brněnské komunikace a třeba Teplárny Brno - založí družstvo, do něhož vloží pozemek určený k výstavbě bytového domu. Toto družstvo si vezme od banky úvěr, který mu postupně budou splácet lidé, kteří se do družstva přidají,“ vysvětlil Hladík.

Půl milionu vklad a měsíční splátky

Lidé se k družstvu připojují s počátečním vkladem ve výši 300 až 500 tisíc korun. „Družstevníci pak v pravidelných splátkách měsíčně splácejí úvěr, které si družstvo vzalo,“ upřesnil náměstek.

Když je pomocí tohoto systému úvěr splacen, přechází byt do osobního vlastnictví družstevníka. Nejedná se o byty pro sociálně slabé, ale pro střední třídu, která se musí prokázat pravidelným příjmem. Pokrývá tak okruh lidí, kteří pravidelně vydělávají, ale přesto nedokážou splnit podmínky bank pro hypoteční úvěry.

Do družstva mohou jen lidi pod 40 let

Tahle brněnská bytová družstva nejsou pro „starý“, dal by se ovšem parafrázovat název známého amerického thrilleru. „O byt se mohou ucházet manželé či partneři od 18 do 40 let, kteří žijí ve společné domácnosti. Jejich společný čistý příjem se pohybuje v rozmezí od 25 tisíc do 45 tisíc korun měsíčně," uvedl Hladík a pokračoval:

„Manželé nebo partneři také nesmí disponovat žádnou nemovitostí určenou k bydlení a nesmí být zadluženi. Bodovou výhodu budou mít ti žadatelé, kde alespoň jeden z páru má trvalý pobyt na území města Brna a také pokud jsou rodiči dítěte žijící s nimi ve společné domácnosti.“

Na novém družstevním modelu bydlení spolupracoval brněnský magistrát s urbanisty, architekty a odborníky na bydlení z Vídně, kde tento systém funguje. První družstvo chce Brno zakládat již v létě. „Máme vytipované dva domy s celkem 15 byty,“ doplnil Hladík.

VIDEO: Kde sehnat peníze na bydlení?