„Muž vyrazil do ubytovny v Židenicích s nožem s patnácticentimetrovou čepelí. Dostal se do pokoje, ve kterém manželé bydleli, a začal bodat do zad a následně i do břicha ležícího muže přímo před očima manželky,“ popsal situaci mluvčí policie Bohumil Malášek.



Křik zburcoval nájemníka z vedlejšího pokoje, který okamžitě zasáhl a běsnícímu muži vyrazil nůž z ruky. „I tak ale agresor stačil oběti způsobit řadu bodných a bodnořezných zranění, kterým muž později v nemocnici podlehl,“ upřesnil Malášek.

Utekl oknem

Pachatel vyskočil z okna na železniční násep a po kolejích utekl z místa činu. „Skrýval se jen do pondělního dopoledne, kdy jej kriminalisté vypátrali v Brně u příbuzných. Už při prvním výslechu přiznal, že neunesl manželkou poškozeného ukončený milostný poměr, během kterého žena otěhotněla,“ doplnil mluvčí policie.



Muž, který ještě před útokem bývalou milenku verbálně i fyzicky napadl, bude čelit stíhání pro trestný čin vraždy. „Pachatel musí počítat s trestem odnětí svobody v rozpětí od dvanácti do dvaceti let. Letos se přitom jednalo o šestou vraždu v Jihomoravském kraji, všechny kriminalisté objasnili,“ dodal mluvčí policie.

