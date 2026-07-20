Koupě auta od soukromé osoby: Tři největší strašáci zákazníků
Prověřte historii vozu, zkontrolujte technický stav a sepište jasnou kupní smlouvu. Těmito slovy začíná většina návodů na nákup vozu od soukromé osoby. Ale ruku na srdce, dělá to někdo skutečně pečlivě? Společnost AURES Holdings proto nyní seřadila tři nejčastější kameny úrazu, které po negativní zkušenosti odradili již nejednoho zákazníka soukromé inzerce aut.
Prodej zboží mezi soukromými osobami se řídí občanským zákoníkem a má jiná pravidla než nákup u obchodníka. Základním rozdílem je, že kupující není chráněn jako spotřebitel a prodejce za zboží neodpovídá ve stejném rozsahu jako obchodník.
„Velmi stručně řečeno, prodávající sice odpovídá za vady prodávaného auta, a to i v případě těch skrytých, ovšem v případě nespokojenosti je pro kupujícího velmi obtížně dokazovat, že vada nevznikla běžným použitím či opotřebením,“ vysvětluje Petr Vaněček, generální ředitel AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO.
Rozhodující otázka a největší strašák kupujících tedy zní: Co uděláte, pokud Vám auto z důvodu nějaké vady nevyhovuje? Soukromý prodejce vám totiž téměř jistě vůz nevymění za jiný. Následuje tedy složitá licitace o reklamaci, stornování obchodu a vrácení peněz. Velký prodejce zpravidla nemá problém nabídnout vám jiný vůz nebo kompenzaci. Navíc na rozdíl od soukromých osob musí poskytovat záruku.
Majitelé auta předražují, i když často nechtěně…
Dále je pak téměř jisté, že soukromá osoba své auto při prodeji předraží. Projevuje se zde běžná lidská psychologie, která způsobuje nadhodnocení osobních věcí. Emoční vazba na „mé první auto“ či „náš rodinný vůz“ jednoduše znemožňuje přesný úsudek o reálné hodnotě auta.
Majitelé aut mají zavádějící tendenci orientovat se podle ceny srovnatelných aut na internetu. To je ovšem holá loterie. Stav a hodnotu auta nelze odvodit od roku výroby, motorizace a nájezdu kilometrů. Mnohem důležitější je, kdo a jak auto používal.
„S nadsázkou lze říci, že v soukromé inzerci by kromě fotek a popisu vozu měli figurovat i fotky a popis řidičů. Obrazně řečeno mladík, který nabízí starší BMW řady 3 s chromovými disky a spojlerem je jiný typ uživatele než starší paní s podobným vozem ve spíše nudném provedení,“ dodává Petr Vaněček.
U online nebo AI cenových odhadů pak nelze individuální stav zohlednit vůbec nebo jen omezeně. Skutečná hodnota tedy bývá o něco nižší. Prodávající totiž téměř vždy očekávají smlouvání, a proto inzerují vyšší než obvyklé ceny.
Podvodníci loví oběti na internetu…
Při soukromých prodejích je výhradním polem působnosti internet. Inzerce, cenové rešerše, podstatná část komunikace, to vše se dnes odehrává online. A internet je jako v mnoha jiných souvislostech živnou půdou podvodníků.
Neexistující nápadně výhodná auta a následné žádosti o zálohové platby. Lhaní o identitě prodávajících a využití nastrčených soukromých prodejců. Údajné úschovné účty v bankách, snaha o „rychlé jednání“ za příslib „slevy“. Auta s nejasnou historií z dovozu, údajné problémy se spedicí, nečekané (palivové) příplatky atd. To vše uvádí kupujícího do stresu, a tudíž ho stimuluje k chybám. Dlouhodobý příklon k zavedeným velkým obchodníkům je tedy jasný zrychlující se trend. To podporuje i prodejní trend, kdy, zatímco prodeje aut na sekundárním automobilovém trhu obecně klesají, velcí prodejci hlásí opak. „Za první čtvrtletí letošního roku se nám i přes se nám podařilo ve skupině prodat téměř dvacet osm tisíc automobilů, to je nejlepší první kvartální výsledek za celých 34 let historie naší společnosti. Daří se nám posilovat tržní pozici, a to především díky dynamickému růstu segmentu čistě bateriových vozů. Těch jsme letos za necelé čtyři měsíce prodali již 1 100, loni to přitom byly dva tisíce za celý rok,“ potvrzuje aktuální trend Petr Vaněček.
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