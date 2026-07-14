Auta pro podnikatele bez papírování a bez čekání
Pro podnikatele čas znamená peníze. Skupina AURES Holdings proto nabízí komplexní balíček služeb pro živnostníky a malé i střední firmy – prostě kohokoli, kdo má IČO. Klíčovými pilíři B2B nabídky jsou kompletní vyřízení administrativy, možnost odjet vybraným vozem ihned, široký výběr automobilů s odpočtem DPH a flexibilní financování včetně operativního leasingu.
„Z našich průzkumů vyplývá, že téměř polovina firem ocení, když za ně prodejce vyřídí veškeré papírování spojené s převodem vozidla. Hned na druhém místě požadují možnost odjet s autem okamžitě. Proto jsme vytvořili balíček služeb, který tyto bariéry zcela odbourává,“ říká Petr Vaněček, generální ředitel AURES Holdings, provozovatele největších středoevropských sítí prodejců ojetých vozů AAA AUTO a Mototechna.
„Podnikatelům se dokážeme časově přizpůsobit. Máme nejhustší síť poboček, specializované fleetové manažery a obrovské know-how, díky kterému od nás zákazník odjíždí s vyřízenou administrativou bez zbytečného čekání. Úsporu času měníme přímo v úsporu jejich finančních prostředků,“ dodává.
Pro podnikatele zajistíme bezstarostný nákup i výkup vozů
Pokud manažeři větších firem či živnostníci nemají čas navštívit pobočku osobně, mohou celý proces vyřídit online. Fleetoví specialisté zajistí kompletní administrativu na dálku a vybraný automobil doručí zdarma přímo do sídla firmy kdekoliv v České republice.
Nákupní balíček navíc obsahuje bezstarostné přihlášení vozu, servisní prohlídku po 12 měsících, slevu 10 tisíc korun na pojištění mechanických a elektronických závad, ale i monitoring vozidla na rok zdarma (sledování polohy vozu a automatické vedení knihy jízd). Velká část nabízených osobních i užitkových vozidel disponuje možností plného odpočtu DPH, což je pro firemní zákazníky klíčové nákupní kritérium.
AURES Holdings přináší zásadní inovace také do oblasti výkupu. V rámci služby Mobilní výkup nemusí firmy vozidla nikam převážet – technici skupiny přijedou ohodnotit a vykoupit vozy přímo k zákazníkovi. Skupina vykupuje jednotlivá auta i celé flotily všech značek a modelů do 3,5 tuny, a to včetně vozidel s vyšším nájezdem nebo vozů, které jsou dosud zatíženy běžícím leasingem či úvěrem.
„Při pořízení vozu na protiúčet garantujeme nejvyšší možnou výkupní cenu a zároveň poskytujeme atraktivní slevu na nové vozidlo,“ doplňuje generální ředitel Petr Vaněček. „Garantovanou cenovou nabídku podnikateli sestavíme do 24 hodin a platí celých 30 dní. Peníze následně převádíme na účet do jednoho dne a okamžikem vyplacení přebíráme veškeré technické i právní záruky za odkoupená vozidla na sebe. Firmám tak odpadají jakákoliv budoucí rizika,“ říká Vaněček.
Flexibilní financování a nejširší nabídka užitkových vozů
V oblasti financování se AURES Holdings zaměřuje na individuální finanční produkty. Vedle klasického úvěru a finančního leasingu nabízí jako moderní alternativu flexibilní operativní leasing realizovaný prostřednictvím značky Mototechna Drive. Podnikatelé tak mohou využívat výhody doplňkových služeb, jako je správa pneumatik, zvýhodněné servisní balíčky nebo každoroční 50% sleva na měsíční pronájem vozu. Množstevní slevy a cenová zvýhodnění navíc firemní zákazníci získávají již při pořízení nebo výkupu od dvou vozidel.
„Skupina si je vědoma, že každý obor – od řemeslníků přes logistiku až po stavebnictví a administrativní služby – vyžaduje jiný typ techniky. Proto drží nejširší skladovou nabídku užitkových automobilů, dodávek a pickupů v zemi, aby dokázala okamžitě uspokojit specifické požadavky jakéhokoliv podnikatelského segmentu v České republice,“ dodává Vaněček.
Skupina AURES Holdings zaznamenala v posledních letech mimořádný nárůst zájmu ze strany firemních zákazníků, který vyvrcholil historicky nejúspěšnějšími výsledky v segmentu B2B za rok 2025. Prodej vozidel podnikatelům a firmám v České republice meziročně vzrostl o rekordních 20 procent a podíl firemní klientely na celkových prodejích skupiny dosáhl 13,6 procenta z celkově prodaných 111 500 vozů.
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