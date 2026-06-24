Prodejce najde ideální auto podle několika slov či fotky. Jmenuje se Wheelie. A je to robot

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24. června 2026
14:51

Výběr správného auta už neznamená složité procházení webu a nastavování desítek vyhledávacích filtrů. AURES Holdings, provozovatel největší středoevropské sítě ojetých vozů AAA AUTO a Mototechna, představuje virtuálního prodejce jménem Wheelie, řízeného umělou inteligencí. 

Stačí mu jediná věta, specifikující požadavky, nebo klidně jen fotografie z mobilu či stažená z internetu. Wheelie pochopí vaše požadavky stejně jako zkušený prodejce a z aktuální nabídky vozů během několika sekund doporučí nejvhodnější auta.

„Když se dnes mluví o umělé inteligenci, často se hovoří o budoucnosti. My jsme se rozhodli zaměřit na současnost,“ říká Petr Vaněček, generální ředitel skupiny AURES Holdings. „Zajímalo nás, jak může AI pomoci našim zákazníkům rychleji najít správné auto, zaměstnancům efektivněji pracovat a celé firmě fungovat chytřeji.“

Wheelie umožňuje komunikovat přirozeným jazykem, bez složitého proklikávání webu. A přidává konkrétní příklad. „Místo práce s filtry může zákazník jednoduše napsat například  ‚Hledám rodinné SUV do 600 tisíc, automat, benzín, ideálně do 80 tisíc kilometrů‘. Wheelie textu porozumí, vytáhne z něj všechny parametry, chybějící logicky dopočítá a okamžitě nabídne relevantní vozy z aktuální nabídky,“ vysvětluje Eldar Vagabov, ředitel inovací skupiny AURES Holdings. Na rozdíl od běžného chatbota si Wheelie pamatuje kontext – navazuje na předchozí dotazy a ví, na jaký vůz se zákazník dívá. Umí reagovat i na věty typu „Raději něco podobného, ale levnějšího“. Klient tak dostává aktuální odpovědi, ne pouze obecné texty. „Výsledkem je rychlejší nalezení vhodného vozu, vyšší komfort při výběru a dostupnost služby 24 hodin denně. To, co dříve poskytovali jen ti nejzkušenější prodejci, je nyní dostupné komukoli online,“ doplňuje Eldar Vagabov.

Wheelie umí pracovat také s obrázky. „Zákazník může nahrát fotografii auta, které ho zaujalo na ulici, a Wheelie rozpozná značku, model, typ karoserie i základní charakteristiky vozu a nabídne podobné automobily z nabídky AAA AUTO a Mototechna,“ říká Vagabov.

AI je napojená na reálná data – pracuje s informacemi o skladových vozech, pobočkách, otevíracích dobách, financování nebo výkupu. V dalších fázích má být Wheelie rozšířen o rezervaci zkušební jízdy, výpočet splátky, odhad výkupní ceny a upozornění na nově naskladněné vozy odpovídající zadání zákazníka. Mimo jiné součástí chystaných funkcí je i schopnost si pamatovat veškeré předchozí konverzace, tedy i preference zákazníka z minulých hledání.

AI v AURES Holdings: AI Pricer a Spark

Wheelie je součástí širší AI strategie společnosti AURES Holdings, která má kromě něj další dva pilíře – AI Pricer, neboli inteligentní systém oceňování vozidel, a Spark, bezpečný AI asistent pro zaměstnance. „Pricer pomáhá specialistům oceňovat více než dva tisíce vozů denně na základě dat a sledování trhu v reálném čase, s rychlostí a přesností, které by bez moderních technologií nebyly možné. Nenahrazuje obchodní úsudek lidí, ale poskytuje specialistům rychlé, konzistentní a datově podložené doporučení,“ vysvětluje Eldar Vagabov s tím, že systém je schopen automatizovaně získávat a vyhodnocovat tisíce dat o nabízených vozidlech. „Nejde jen o základní údaje, jako jsou značka, model, stáří nebo počet najetých kilometrů; model pracuje s více než stovkou charakteristik konkrétního vozu a využívá přibližně 18 000 parametrů,“ dodává.

Spark – vlastní AI pro zaměstnance

AURES Holdings však zapracovala i na vytvoření vlastní AI, určené pro více než 3000 zaměstnanců skupiny ve třech zemích. Její jméno je Spark. Není to veřejný chatbot s firemním logem, ale sofistikovaný systém s řízením oprávnění, prací s interními znalostmi, podporou firemních jazyků a napojením na datové i aplikační systémy. Zrychluje práci, vyhledává informace v interních dokumentech a systémech a připravuje podklady pro rozhodování. To vše bez rizika úniku citlivých informací ven z firmy. „Každý zaměstnanec má na základě jeho pracovní pozice k dispozici vysoce výkonnou AI na úrovni těch nejlepších placených velkých jazykových modelů, a to včetně funkce Deep Search pro rešerše, zdrojování, ale i tvorbu obrázků a grafik. Stačí položit otázku přirozeným jazykem a dostane odpověď včetně odkazu na zdrojový dokument. Každý uživatel vidí pouze obsah, ke kterému má oprávnění,“ doplňuje Eldar Vagabov.

Všechna tři řešení byla vyvinuta interně ve vlastní společnosti Resulmatic, běží na vlastní infrastruktuře a s využitím vlastních dat. „Umělá inteligence pro nás není jednorázový projekt ani módní vlna, ale součást dlouhodobé strategie transformace naší skupiny. Investujeme do vlastních AI řešení, vlastních dat a vlastního know-how tam, kde přinášejí skutečnou hodnotu,“ uzavírá Petr Vaněček.

Video  AAA Auto Tisková konference o testování elektromobilů  - Blesk
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Témata:
robotumělá inteligenceMototechnaAURES Holdings
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