Silvestr ONLINE: Mohutné ohňostroje v Sydney vystřídala minuta ticha. A plán v Německu
Nastal poslední den roku 2025, celý svět včetně Česka postupně přivítá rok 2026. Tradičně se koná mnoho silvestrovských akcí, letos se ale tuzemské oslavy budou muset obejít bez mohutných ohňostrojů – u určitých objektů musí lidé při odpalování pyrotechniky nově dodržovat bezpečnostní vzdálenost 250 metrů. Oslavy doma i ve světě sledujeme na Blesk.cz v online přenosu.
- Nová pravidla pro odpalování rachejtlí čtěte přehledně ZDE.
- Jako první Nový rok oslavil tichomořský ostrovní stát Kiribati, a to už v 11:00 našeho času.
- Téměř 10 000 mladých muslimů chce při společné akci uklidit po letošních silvestrovských oslavách ulice německých měst.
- V australském Sydney lidé před začátkem nového roku drželi minutu ticha za oběti teroristického útoku ze 14. prosince, při kterém zemřelo 15 lidí.
V Sydney, kde nový rok odstartoval ve 14:00 SEČ, už začaly menší ohňostroje, které rozzářily oblohu nad známým mostem Harbour Bridge. Podle listu The Guardian je Sydney označováno za „světovou metropoli silvestrovských oslav“.
Kvůli střelbě ze 14. prosince se však silvestrovské oslavy ve městě na chvíli zastavily a lidé uctili památku obětí minutou ticha. Při teroristickém útoku na účastníky oslav židovského svátku chanuka na pláži Bondi Beach v Sydney tehdy zahynulo 15 lidí. V rámci pietní akce byl rozsvícen most Harbour Bridge a na něm se promítaly světelné obrazce sedmiramenného židovského svícnu menora a holubice spolu se slovy „jednota“ a „mír“.
Více než tři stovky lidí vyrazily dnes dopoledne na tradiční silvestrovský běh z Chebu k poutnímu místu Maria Loreto ve Starém Hrozňatově na Chebsku. Podle Martina Kolka ze spolku Chebské gurmánství, který se letos organizace běhu ujal podruhé, byli mezi běžci děti i senioři. Na trať zasněženou krajinou vyrazila i spousta pěších nebo někteří lidé na kolech, zjistila na místě ČTK.
„Letos jsme situaci možná trochu podcenili, jelikož jsme přichystali jen 300 startovacích čísel na základě počtu předem přihlášených účastníků a předpovědi počasí, která slibovala pocitovou teplotu minus 12 stupňů Celsia. Běžců ale dorazilo víc, někteří se ještě registrovali před startem na místě,“ řekl Kolek. Silvestrovský běh je podle něj jednou ze dvou sportovních akcí, které spolek, zabývající se především kulturními akcemi, organizuje. Zajišťuje i Chebskou 24hodinovku, tedy štafetový běh, který trvá celý den a noc.
Ruský prezident Vladimir Putin v novoročním projevu uvedl, že Rusko věří ve svou armádu a její vítězství v bojích proti Ukrajině. Informovala o tom dnes ruská státní agentura TASS, podle níž projev šéfa Kremlu trval tři minuty a 20 sekund, což z něj činí jednu z nejkratších Putinových novoročních zdravic. Projev vzhledem k časovým pásmům Ruska odvysílaly nejprve televize na Dálném východě.
Putin v projevu podle TASS zmínil účastníky takzvané speciální vojenské operace, jak Moskva nazývá svou invazi na Ukrajinu, která trvá už téměř čtyři roky a vyžádala si podle dostupných informací zřejmě statisíce zabitých a zraněných.
Sjednocení Číny nelze zastavit, řekl podle agentur v novoročním projevu čínský prezident Si Ťin-pching. Předtím Peking uvedl, že dnes ukončil rozsáhlé vojenské cvičení u ostrova Tchaj-wan, který Čína považuje za svou vzbouřenou provincii. „Znovusjednocení naší vlasti, které je v souladu s duchem doby, je nezastavitelné,“ řekl podle agentury AFP Si Ťin-pching.
Čína dnes ukončila vojenské cvičení pojmenované Spravedlivá mise 2025, které začalo v pondělí a které mělo simulovat blokádu tchajwanských přístavů a poprvé nacvičovat, jak odradit od zásahu jiné země, které by přišly v případě čínského napadení Tchaj-wanu na pomoc.
Skiareály v Pardubickém kraji nabízejí dobré podmínky k lyžování a desítky centimetrů sněhu, většinou technického. V týdnu nasněžilo několik centimetrů přírodního sněhu. Skicentra budou mít otevřeno také ve čtvrtek na Nový rok, kdy je sváteční den. Všechna střediska v kraji nejsou kompletně zasněžená a některé kapacity nemají v provozu, vyplývá z informací provozovatelů.
Horský resort Dolní Morava u Králického Sněžníku, který je největší v kraji, nabízí 7,4 kilometru sjezdovek. Dohromady má přes deset kilometrů. Na svazích je až metr sněhu. Silvestr tam dnes slaví odpoledne a večer na Stezce v oblacích. „Na horách aktuálně sněží a na Dolní Moravě tak panuje zima, jak má být,“ řekl Šárka Braunerová z resortu, který nabízí večerní lyžování každý den a 1. ledna k němu přidá i večerní sáňkování.
V Polničce na Žďársku dnes lyžaři absolvovali Silvestrovský běh na historických lyžích. Akce k pobavení nejen místních se v obci uskutečnila pošestapadesáté. Začínala jako memoriál zesnulého pravidelného hosta místní restaurace, řekl ČTK za pořadatele Stanislav Jozífek.
„Byla to parta kolem hospody, kterou dnes vlastní pan Šimák. Jeden štamgast potom zemřel a ostatní si řekli, že udělají memoriál na jeho počest. Oblíkli si dobové kostýmy, na trakař dali sud a oběhli si kolečko mezi baráky. Z původních zakladatelů už dneska nikdo nežije, ale tradice se udržuje dál,“ řekl Jozífek.
Nový Zéland vstoupil v poledne SEČ do roku 2026 spolu s ostrovními státy Samoa a Tonga. Novozélandský Auckland zahájil oslavy pětiminutovou show s 3500 barevnými raketami ohňostroje, které byly odpáleny z různých pater 240 metrů vysoké vyhlídkové a telekomunikační věže Sky Tower.
Oslavy jsou plánovány po celém Novém Zélandu a očekávají se velkolepé ohňostroje, a to navzdory pochmurnému počasí. „Celý den pršelo, ale obloha se vyjasnila, aby o půlnoci přivítala ohňostroj z věže Sky Tower,“ řekla podle stanice BBC žena, která nový rok slavila v Aucklandu.
HAPPY NEW YEAR 2026 NEW ZEALAND 🇳🇿 🎉
Svět slaví příchod nového roku 2026. Jako první do něj vstoupil tichomořský ostrovní stát Kiribati. Následují Chathamské ostrovy či Nový Zéland.
„Nový rok přivítám tady pod Špilberkem,“ uvedla v novoročním přání ministryně financí Alena Schillerová. Vzkázala, že svou politikou chce sloužit všem lidem, ať už studentům, seniorům nebo hospodským. „Dobře vím, že končící rok nebyl pro mnoho z vás lehký (…) ano, máme problémy. Ale jsme společnost lidí, kteří je umí a chtějí řešit. A já jsem připravena vaši důvěru nezklamat,“ řekla Schillerová.
Sedmiletého chlapce v Ostravě v úterý poranila zábavní pyrotechnika. Petarda mu způsobila poranění v obličeji. Záchranáři před podobnými případy varují, při odpalování pyrotechniky doporučují dbát na bezpečnost. Řekl to dnes řekl jejich mluvčí Lukáš Humpl.
Bývalý předseda Pirátů a poslanec Ivan Bartoš ve svém silvestrovském přání uvedl, že si přeje, aby Česko bylo hlavně bezpečnou zemí, kde se problémy řeší věcně a kde má každý šanci uspět. „Do nového roku 2026 vám všem přeji hodně štěstí, zdraví, klidu, lásky a odvahy,“ popřál Bartoš.
Do nového roku 2026 vám všem přeji hodně štěstí, zdraví, klidu, lásky a odvahy! 🎉✨
Ivan Bartoš
Téměř 10 000 mladých muslimů chce při společné akci uklidit po letošních silvestrovských oslavách ulice německých měst. Tradiční akce letos podle pořadatelů zřejmě přiláká řadu nových zájemců, kteří se účastí budou chtít vymezit vůči kontroverzním výrokům kancléře Friedricha Merze o migraci a rázu německých měst. Podle posledních odhadů žije v Německu s 83 miliony obyvatel zhruba 5,5 milionu muslimů.
„Muslimové jsou vnímáni už jen jako problémová skupina,“ řekl agentuře DPA Scharjil Khalid, imám mešity v berlínské části Pankow. To chtějí podle něj muslimové svou novoroční akcí změnit, s košťaty a pytli na odpadky se proto vydají 1. ledna do ulic více než 240 německých měst. Akce se koná podle Khalida už třicet let, letos má ale „novou dynamiku“.
„Od prosince toho roku platí v Česku zpřísněná pravidla pro používání zábavní pyrotechniky. Já jako pejskař a milovník zvířat jsem za to moc rád. Pokud i přes to ale neodoláte pokušení odpálit si nějakou tu rachejtli, dělejte tak prosím v povolených pásmech. Vyhnete se tím problémům. Přesnou mapu najdete na webu,“ vyzývá poslanec ANO Robert Králíček.
Od prosince toho roku platí v Česku zpřísněná pravidla pro používání zábavní pyrotechniky. Já jako pejskař a milovník zvířat jsem za to moc rád👌 Pokud i přes to ale neodoláte pokušení odpálit si nějakou tu rachejtli, dělejte tak prosím v povolených pásmech🙏 Vyhnete se tím…
V končícím roce při nehodách na silnicích v Česku zemřelo zatím 427 lidí, o 16 méně než v roce 2024. Policie dnes předběžná čísla oznámila na síti X, změnit je ještě může dnešní den. Počet obětí dopravních nehod je nejnižší od roku 1961, od nějž policie vede souvislou statistiku.
Předběžné statistiky dopravní nehodovosti za rok 2025 jsou zatím příznivější než v loňském roce (427 obětí, tj. o 16 méně než vloni, z celkových 85 028 nehod). Naším společným cílem je, aby dnešní noc tuto bilanci nezhoršila. Buďte na cestách opatrní a bezpečně dojeďte domů.
Několik stovek kilogramů nelegálně držené zábavní pyrotechniky zabavili vídeňští policisté v úterý ve skladu v městské části Floridsdorf. Přišli na ni při rutinní kontrole obchodního skladu, informuje web rakouské veřejnoprávní televize a rozhlasu ORF.
Způsob uskladnění a množství zábavní pyrotechniky na jednom místě představovalo vážné nebezpečí, zdůraznili policisté. „Takové množství pyrotechniky nemá v obchodním prostoru co dělat,“ řekl vedoucí zásahu Walter Hillerer.
Češi a Slováci se dnes znovu sejdou na hraniční hoře Velká Javořina v Bílých Karpatech. Na česko-slovenském pomezí se na konci prosince oba národy neformálně potkávají už desítky let a společně oslavují příchod nového roku. Tradiční silvestrovská akce vždy přiláká lidi z obou stran hranice. Připomínají si někdejší společný stát, utužují vzájemné vztahy a nechybí ani každoroční přípitek.
„Končící rok 2025 je pro mě nezapomenutelný a i přes volební výsledek zcela naplněný. A to i díky stovkám a stovkám inspirativních setkání a rozhovorů i díky všemu, co se nám na obraně podařilo dotáhnout i letos do konce. Ani v posledním roce našeho mandátu jsme nepolevili z tempa modernizace naší armády a rozvoje zahraniční spolupráce. Díky vám všem za podporu a ještě než propukne silvestrovské veselí, chci všem popřát hlavně zdraví, štěstí a radost v roce 2026,“ zavzpomínala a popřála bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Končící rok 2025 je pro mě nezapomenutelný a i přes volební výsledek zcela naplněný. A to i díky stovkám a stovkám inspirativních setkání a rozhovorů i díky všemu, co se nám na obraně podařilo dotáhnout i letos do konce. Ani v posledním roce našeho mandátu jsme nepolevili z tempa…
Svět oslaví příchod nového roku 2026. Vzhledem k časovému posunu jej dnes jako první přivítají obyvatelé tichomořského ostrovního státu Kiribati, a to v 11:00 SEČ. Krátce poté se k němu připojí i Nový Zéland s ostrovními státy Samoa a Tonga. Celosvětové oslavy budou doprovázet novoroční projevy několika světových lídrů.
