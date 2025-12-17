Ojetý vůz jako dárek pod stromeček
Lidé jsou schopni o Vánocích utratit nemalé peníze za dárky pro své blízké a každoročně tak stoupá i počet automobilů, které končí "pod vánočním stromečkem". Letos v prosinci se v České republice prodává v průměru 2 200 aut denně s cenovkou 298 838 Kč. Vychází to ze statistik trhu největšího středoevropského prodejce ojetých vozů AAA AUTO.
„Přestože poslední měsíc v roce patří tradičně mezi prodejně nejslabší měsíce na evropském trhu, ve srovnání s předešlými lety si tento prosinec nevede vůbec špatně. Zvýšené poptávce pomohlo i teplejší počasí, které zaznamenávala celá Evropa v minulých týdnech. V České republice se denně prodá v průměru 2 200 zánovních a ojetých aut. V období před vánočními svátky si čím dál tím více lidí pořizuje auta jako dárek pro své nejbližší – nejčastěji pro dospívající děti či manželku. Největší zájem je o SUV, které splňují požadavky komfortu a bezpečnosti," vysvětluje Karolína Topolová, generální ředitelka AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna. Prosincové prodeje SUV v Česku tvoří 23 procent a předhonily tak ještě vloni druhé hatchbacky a dotahují se na letos nejprodávanější kombíky.
„Velké oblibě se těší před Vánoci hlavně zánovní automobily, které zákazníci vítají jako cenově dostupnou variantu nového vozu, který by těsně před Vánoci ani nemohli dostat. Čekací doba na nový automobil je často šest a více měsíců, naopak zánovní automobily jsou k dispozici ihned,“ doplňuje Karolína Topolová. Zánovní vozy vyjdou v průměru na 909 513 korun, mají najeto sotva 37 tisíc kilometrů a jsou dva roky staré. Navíc mají většinou ještě záruku od výrobce. Nejlépe se v této kategorii prodávají Škodovky, kterým patří všech prvních sedm příček s modely Octavia, Kodiaq, Karoq, Fabia, Scala, Kamiq a Superb. Zajímavostí je i vysoký podíl čistě bateriových aut, které mezi téměř novými vozy čítají dokonce 7,5 procent z celkových prodejů.
Přestože nadpoloviční většina Čechů si letos v prosinci pořídila dieselový vůz (52 %), jako vánoční dárek preferují spíše benzínové vozy, ale i alternativní paliva. „Benzínové motory jsou vhodnější pro méně časté řidiče i začátečníky a zároveň mají lepší vlastnosti právě v zimě. To hraje při výběru pro většinu kupujících zásadní roli. Letos ale vůbec poprvé najdou někteří šťastlivci ,pod stromečkem´ i elektromobil,“ upřesňuje Karolína Topolová. Tento měsíc se jejich podíl vyšplhal už na 1,8 procenta a dohonil hybridy.
Fenoménem letošního roku jsou rostoucí prodeje aut s automatickou převodovkou. V současnosti ji má již 43,7 procenta prodaných ojetých aut. Náhon na všechna kola má více než 30 procent aut. Nejoblíbenější značkou je tradičně Škoda následovaná značkami Volkswagen, Ford a BMW.
