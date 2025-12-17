V nejvytíženějších obchodech strávíme během předvánočních nákupů celkem hodinu a osm minut. Na fronty v jednotlivých obchodech, i na důvody čekání, se zaměřila analýza české firmy Buylo.

„Pokud ve špičce lidé navštíví všechny, stráví čekáním ve frontách v průměru 68 minut,“ vysvětluje Josef Voda, ředitel Buylo. Čekací dobu podle něj prodlužuje nejen nedostatek pokladních a chyby při markování zboží, ale i zákazníci.

Pokud nemají připravenou peněženku nebo telefon k zaplacení či načtení zákaznické aplikace, prodlouží to nákup o pět až deset vteřin. Podobný efekt má i platba v hotovosti, která k čekací době přidá v průměru 20 vteřin.

Čekání zhorší nákupy na poslední chvíli

Pročekané desítky minut zvýší nákupy na poslední chvíli. „V případě nákupu vánočního stromku a kapra ze sádky, kterého si na místě nechají i částečně zpracovat, je možné k čekací době přičíst klidně dalších 30 minut. Jedná se přitom pouze o čas ve frontách, a ne dobu, kterou stráví vybíráním zboží na prodejně,“ dodává Voda.

Nervy tečou, ale trpělivost roste

Přestože během roku řada lidí čekání ve frontě prostě vzdá, před Vánocemi k tomu najde odvahu málokdo. Zatímco během roku je práh doby, kterou jsou lidé ochotni čekat, zhruba pět minut, před Vánocemi to neplatí a jsme ochotní čekat déle než jindy.

Trpělivost vyžadují knihkupectví

Češi milují knížky, které také patří mezi dlouhodobě nejoblíbenější vánoční dárky. To je i důvod, proč v předvánočním období praskají knihkupectví ve švech a čekací doba se zvyšuje o 400 procent!

V nejvytíženějších obchodech strávíme během předvánočních nákupů celkem hodinu a osm minut.
Autor: istock.com

 

