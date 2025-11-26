SUV se letos poprvé stanou nejprodávanějším typem karoserie
Skupina AURES Holdings, provozovatel mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO, před deseti lety v Praze otevřela první Centrum SUV & 4x4 vozů. V roce 2016 se těchto aut v českých Áčkách prodalo 5 214, ale například kombíků téměř trojnásobek. Letos prodeje městských crossoverů jen v České republice pokoří hranici 17 000 prodaných kusů.
SUV jsou také vůbec poprvé nejprodávanějším typem karoserie. S poměrně jasným odstupem poráží i velmi oblíbené kombíky, jejichž celoroční prodeje Skupina predikuje kolem hranice 16 000 prodaných kusů.
„Z úspěchu vozů SUV máme o to větší radost, že naše Centrum SUV a 4x4 vozů právě slaví 10 let od otevření první pražské pobočky. Potvrzuje se, že naše intuice byla správná a SUVéčka postupně opanují žebříčky oblíbenosti mezi zákazníky. Jejich podíl na našich prodejích se během deseti let zvýšil z 11,4 procent na letošních 27,7 procent,“ vysvětluje Petr Vaněček, generální ředitel AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO. SUV letos v Česku nejen porazí všechny ostatní typy karoserií, ale spolu s kombíky zároveň již sesadily až na třetí příčku dlouhodobě nejoblíbenější hatchbacky.
Prodeje SUV vozů v AAA AUTO jsou kontinuálně na vzestupu. Jedinou výjimkou byl covidový rok 2020, kdy došlo k mírnému poklesu. Popularita těchto městských crossoverů je z pohledu studií dána několika výhodami. Nejzásadnější je v očích zákazníků bezpečnost. I když může jít o pocitovou záležitost, robustnější vzhled a vyšší podvozek v zákazníkovi automaticky evokují vyšší pocit bezpečnosti. Druhou výhodou je komfort a obecně luxusnější provedení SUV vozů. Většina má automatickou převodovku (55 %), 75 % kožený interiér a 60 % bezklíčové otevírání. Trochu překvapivě však k převládající výbavě nepatří pohon 4x4 (44 %) a tažné zařízení (41 %). „Potvrzuje to naši domněnku, že SUV si zákazníci primárně nepořizují kvůli užitkové hodnotě a praktickým schopnostem v terénu. Důležitější je skutečně bezpečnost a také pohodlí,“ dodává Petr Vaněček.
V palivech lehce dominuje benzin (43,9 %) nad naftou (38,9 %) a hybridy (12,4 %). Velmi silnou pozici mají i čistě bateriové varianty, které letos tvoří již 3,1 % z celkových prodejů. Nejprodávanějšími modely letošního roku jsou Škoda Kodiaq (7,9 %), Hyundai Tuscon (6,5 %) a Škoda Karoq (6,3 %). Mezi značkami vévodí tradičně Škoda (21,3 %), dále pak Hyundai (10,6 %) a VW (6,1 %). Typickým kupujícím SUV je muž ve věku od 37 do 65 let.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.