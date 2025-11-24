Black Friday: AAA AUTO zlevnilo 2 800 aut, zákazníci ušetří 61,5 milionu korun
AAA AUTO se i letos zapojilo do světového slevového šílenství Black Friday. Jen v Česku jde o více než 2 800 automobilů s celkovou slevou 61,5 milionu korun, o 14 milionů vyšší než v loňském roce.
Skupina AURES Holdings, která největší síť autocenter ve střední Evropě provozuje, tím chce podpořit své rekordní prodeje, které by letos v rámci Skupiny mohly dosáhnout až 120 tisíc vozů. Celkem Skupina nabízí více než 19 000 aut. Například dva roky starý elektromobil Tesla Model Y s nájezdem 21 000 km nyní pořídíte o 85 tisíc korun levněji.
Letošní prodeje skupiny již překonaly stotisícovou hranici a jde tak o největší objem prodaných aut za 33 let existence AAA AUTO. „V současnosti vrcholí nejsilnější prodejní sezóna roku, proto jsme se ji již tradičně rozhodli ještě více podpořit osvědčenou kampaní Black Friday. Zlevnili jsme rekordní množství vozů – více než 2 800. Na podporu prodeje tak jde šedesát jedna a půl milionu korun, o které jsme vozy zlevnili. Lidé v současné chvíli zvažují auta i jako vánoční dárky a slevy jsou určitě faktorem, který je může v rozhodování motivovat," říká Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings.
Black Friday neboli Černý pátek, který se do Evropy rozšířil ze severoamerického kontinentu, u nás již zdomácněl. Odhaduje se, že se ho v našich končinách zúčastní zhruba 60 % obchodů. Nejde jen o jediný den slev, velcí obchodníci své zboží zlevňují minimálně po dobu jednoho i více týdnů. Ve výprodejové nabídce AAA AUTO najdete desítky značek a modelů, včetně stále žádanějších elektromobilů.
