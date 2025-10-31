Pouze 64 % kupujících kontroluje ojeté auto před koupí
Jak moc pečlivě kontrolujete při koupi ojetý vůz? Data ukazují, že mnozí vůz nekontrolují, a to i přes velká rizika od nákladných oprav po právní vady, jako je například auto v exekuci. Například podle nedávného průzkumu mezi Brity až 2,6 milionu kupujících v roce 2024 pravděpodobně neprověřilo kupovaný ojetý vůz.
Až 47 % lidí by za vůz zaplatilo předem, jen aby si zajistilo lepší nabídku. Odborníci z AAA AUTO přitom již dříve varovali před typickými nedostatky kontroly vozu, jako jsou kontrola klimatizace v zimě, ale také funkce topení nebo vyhřívaných sedadel v létě.
Podle průzkumu provedeného ve Velké Británii prodejní platformou Carwow uvedlo pouze 64 % dotázaných, že před koupí ojetého vozu provádějí kontrolu. Tudíž až 2,6 milionu britských řidičů, kteří si loni koupili ojeté auto, vozidlo pravděpodobně dopředu nezkontrolovali. „Pokud bychom tento poměr přenesli na český trh, šlo by o zhruba 310 tisíc lidí – vycházíme-li z toho, že v Česku bylo dle naší analýzy loni na sekundárním trhu prodáno 861 287 vozidel,“ vysvětluje Petr Vaněček, generální ředitel a člen představenstva skupiny AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO.
Až 38 % kupujících ve výzkumu Carwow dále přiznalo, že se neseznámili se servisní historií vozu před koupí. Jeden z deseti britských řidičů dokonce uvedl, že před nákupem neprovádí vůbec žádnou kontrolu. Rostoucí životní náklady přitom vedou kupce k hledání „výhodných“ nabídek, a tudíž k ojetinám. Podle průzkumu britské Poradní skupiny pro bezpečný obchod s vozidly (VSTAG) stále častěji nabízejí nepoctiví i falešní obchodníci ojeté vozy až o polovinu levněji, než je jejich reálná hodnota. Výzkum mezi více než 2 000 kupujícími ukázal, že téměř polovina z nich (47 %) by za auto zaplatila předem, jen aby si zajistila lepší nabídku. Více než 20 % dotázaných uvedlo, že kvůli finančním tlakům by auto koupili, pokud by je považovali za „dobrý obchod“ – což je činí zranitelnějšími vůči podvodům.
„Nezkontrolovat auto před koupí se může kupujícím krutě vymstít. Je nutné se ujistit, že vůz je bezpečný a má jasnou právní historii. Kupující obvykle nejsou odborníci, proto dlouhodobě doporučujeme přizvat si ke koupi vlastního mechanika a nakupovat ojeté vozy od profesionálních prodejců, kteří garantují technicky i právně prověřená auta a otevřeně informují o případných závadách,“ doplňuje Petr Vaněček. Skupina AURES Holdings dlouhodobě spolupracuje se společností Cebia, největší českou nezávislou společností prověřující automobily. Zákazníci AAA AUTO tak na jejich webu mohou ke každému vozu zdarma získat nezávislé prověření. Obdobnou spolupráci mají i na Slovensku a v Polsku se světovým lídrem v prověřování vozů CarVertical.
Doporučení odborníků z AAA AUTO, jak bezpečně koupit ojeté auto:
· Nikdy neposílejte peníze za auto, které jste neviděli.
· Auto si vždy prohlédněte, než zaplatíte celou částku.
· Pokud je nutné složit zálohu, zaplaťte jen částku, kterou můžete oželet.
· Ověřte, zda cena odpovídá tržní hodnotě vozu.
· Proveďte zkušební jízdu.
· Vždy prověřte historii vozidla.
