Víkendové povodně na jihu Evropy zvyšují riziko nákupu zaplavené ojetiny z dovozu
Jih Evropy o víkendu zasáhly ničivé povodně, a to i mnoho zemí, ze kterých se velmi často dovážejí už tak rizikové ojetiny do České republiky, jako jsou Francie, Španělsko nebo Itálie. Poškození vodou je přitom to nejhorší, co může automobil potkat.
Situace se každý rok opakuje a brzo po povodních, ať už v tuzemsku nebo zahraničí, se v české inzerci a malých autobazarech objevují i auta ze záplavových oblastí. Záleží na tom, jak vysoko voda vystoupala, zda se dostala jen ke kolům, do interiéru nebo do motorového prostoru. Poškození mohou být někdy i nevratná.
„Vždy už krátce po záplavách evidujeme pokusy o prodej aut, která jsou poškozena vodou. Proto vždy po záplavách v zemích, ze kterých se k nám ojetiny nejvíce dovážení, věnujeme zvýšenou pozornost známkám zatopení. Celkově na výkupu odmítáme až 65 % nám nabízených aut pro právní nebo technické závady, poškození vodou patří mezi časté důvody. Takovéto vozy se pak často objevují u menších prodejců bez důkladných kontrolních mechanismů, nebo v soukromé inzerci,“ říká Petr Vaněček, generální ředitel skupiny AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO. Výkupčí našeho největšího prodejce zánovních a ojetých aut jsou proto připraveni na důkladnější kontroly. „Pečlivě prověřujeme, kde se s vozem jezdilo a jestli to bylo v oblastech, kterými se velká voda prohnala. Mnohem detailněji kontrolujeme, jestli není bahno na těžko přístupných místech, třeba pod čalouněním dveří. Často bývá i za těsněním kolem dveří nebo pod palubní deskou. Hodně napoví i větší míra koroze pod kobercem v zavazadlovém prostoru nebo zápach,“ popisuje Vaněček.
Nejrizikovější je, pokud voda zaplaví auto do výšky nad motorový prostor. Moderní vozy jsou plné elektronické výbavy a bezpečnostních prvků a jsou tak výrazně náchylnější k poruchám. Selhání elektroniky může nastat kdykoliv a mnoho závad může být i životu nebezpečných (například kolapsy ABS, ESP nebo přednárazových asistentů). Nepříjemná jsou i častá selhání infotainmentů, které jsou na vodu velmi citlivé. Někdy stačí, když auto projde jen hloubkovým čištěním interiéru, natož opravdovou povodní. Dalším dlouhodobějším negativním efektem bývá nadměrná koroze, která nenápadně bují na neobvyklých a skrytých místech.
Nejrizikovější jsou na auta z dovozu
Ve střehu musejí být aktuálně výkupčí autobazarů po celém území Česka kvůli katastrofickým povodním, které se před několika dny prohnaly jižní Evropou. Itálie, Španělsko a Francie, kde byla situace opravdu vážná, patří po Německu mezi největší dovozce ojetých automobilů na tuzemský trh. Například v Miláně na některých místech o uplynulém víkendu napršelo přes 150 milimetrů srážek, což je celkové množství srážek, které obvykle spadne za jeden až dva měsíce. „Zaplavených vozů se budou v masové míře chtít zbavit i tamní obchodníci. Proto si při koupi ojetiny z dovozu pečlivě zkontrolujte, zda nepochází z území, které bylo pod vodou. Měli byste to zjistit podle místa registrace, i když ani to není stoprocentní. Dealeři si auta často přeprodávají a krátkodobě je registrují v jiných regionech, někdy i v jiných zemích. Tím se snaží jejich původ zamaskovat,“ upozorňuje Petr Vaněček. U aut ze zahraničí jde většinou o individuální dovozy a nevyplatí se proto kupovat auta z druhé ruky od překupníků. Náklady na opravu mohou mnohdy převýšit i cenu samotného vozu. „Správně by po zatopení auta měla být vyměněna veškerá elektroinstalace, což znamená náklady v řádu vyšších desítek tisíc korun,“ říká Petr Vaněček.
Při koupi ojetého vozu je potřeba být pečlivý a nespěchat. „Pohlídejte si, aby v kupní smlouvě nechybělo ustanovení o tom, že vůz nebyl zatopen, abyste v rámci reklamace mohli žádat finanční kompenzaci. U nás v AAA AUTO poskytujeme doživotní garanci vrácení peněz, pokud by se zatopený vůz přes všechna opatření dostal do prodeje. Navíc se zaměřujeme na automobily domácího původu, tedy s první registrací v ČR, u nichž je možné lépe sledovat servisní historii a historii pojistných událostí, včetně informací o poškození povodněmi,“ popisuje Petr Vaněček a doplňuje: „Pokud hrozí autu riziko zatopení, odvezte jej někam na vyvýšené místo, třeba i dál od domova, a vyndejte z něj všechny věci, na nichž vám záleží. Pozor přitom na podzemní garáže – pokud jsou na nevhodně spádovaných místech, může do nich natéct dost vody, hlavně do nejnižších pater. Může tak být výhodnější auto vyvézt ven,“ dodává Vaněček.
Pokud se vám i přes veškerá opatření nepodaří auto uchránit, stále ještě nemusí jít o fatální dopady. Záleží na míře zaplavení. Pokud voda dosahuje jen po prahy karoserie, takže v ní byly ponořené jen náboje kol a brzdiče, až tak moc se neděje. Chce to ale postupovat podobně jako řidiči offroadů, kteří brodí přes vodní toky – sundat kola, vyčistit brzdy od bahna, pro jistotu vyměnit brzdovou kapalinu. Později mohou dělat problémy i ložiska kol, v nichž zdegraduje doživotní náplň maziva, takže i ty je lepší vyměnit, stejně jako olejové náplně diferenciálů.
Pokud je hladina vody o něco výše, takže třeba kapalina natekla do výfukového potrubí, může to být větší problém. V moderních autech tam jsou i katalyzátory a lambda sondy, u trochu starších modelů i filtry pevných částic. V tomto případě je lepší auto nestartovat a nechat ho odtáhnout rovnou do servisu, výfuk rozmontovat a vysušit. Pokud by se dostala voda do chladiče, také on se musí vyčistit, případně vyměnit. Ani to ale není likvidační záležitost.
Nejhorší je, pokud se voda dostane nad kola a nateče do interiéru. Tam už je všude spousta elektroniky, docela nízko jsou řídicí jednotky airbagů a pyrotechnických předepínačů bezpečnostních pásů. U některých vozů je nízko i startovací baterie. Motor sice mechanicky může vydržet, protože do něj voda nateče málokdy, ale poškozená budou všechna čidla a elektrická i elektronická výstroj. Většinu zaplavených aut se nevyplatí opravovat, protože po zatopení by se správně měla vyměnit veškerá elektroinstalace, což znamená náklady v řádu vyšších desítek tisíc korun.
A jak je to se zaplavenými elektromobily?
Jejich baterie je sice vodotěsná, ale primárně proti odstřikující dešťové vodě. Pokud se baterie, která bývá u nových vozů nejčastěji součástí podlahové plošiny, dostane pod vodu, záruka vodotěsnosti neexistuje. „S vytopeným elektromobilem rozhodně nejezděte, nechejte ho odvézt na odtahovce do servisu, kde poradí další postup podle manuálu výrobce,“ varuje na závěr Vaněček.
