Elektromobily v roce 2026: i přes rušení výhod se jejich provoz vyplatí
Zasadí novoroční konec bezplatného parkování v Praze a dalších městech či plánované zrušení jízdy zdarma po dálnicích smrtelnou ránu elektromobilitě v Česku? Odborníci z AURES Holdings, největšího prodejce ojetých elektromobilů na sekundárním trhu, tvrdí, že určitě ne. Česká republika podle nich pouze kopíruje vývoj v západoevropských státech, které výhody pro bateriová auta (BEV) také postupně utlumují.
„Elektromobilita se už totiž sama prosazuje levnými náklady na provoz a údržbu čistě bateriových aut. Jejich ceny navíc klesají na úroveň klasických spalováků. O buducnost elektromobilů proto nemám obavy,“ říká generální ředitel AURES Holdings Petr Vaněček.
Co se vlastně od 1. ledna příštího roku změní? Tak například v české metropoli Praze skončí bezplatné parkování pro elektromobily se značkou EL. „Majitelé bateriových elektromobilů a vodíkových aut zaplatí nově polovinu za rezidentní parkování, stejně tak při platbě přes aplikaci v oranžových a fialových zónách; plug-iny zvýhodněny nebudou. Praha tak následuje západočeskou Plzeň. Žádné výhody nemají elektromobilisté ani v Hradci Králové, Olomouci, Pardubicích, Zlíně či v Ústí nad Labem,“ vypočítává Petr Vaněček. I v příštím roce budou elektromobily a vozidla na vodík zřejmě ještě jezdit po dálnicích zdarma, plug-in hybridy za čtvrtinu ceny. Nadcházející vláda však zřejmě tuto výhodu od roku 2027 zruší. Ani v příštím roce pak nečekají na Čechy žádné dotace pro běžné motoristy, mohou ale získat příspěvek třeba na pořízení nabíjecího wallboxu. Rušení výhod pro elektromobily však podle Petra Vaněčka jejich prodej nezpomalí: „Jen kvůli parkování asi nikdo BEV nekupuje, a ani úspora dva a půl tisíce korun za dálnici nebo třeba tisícikoruny za emisní kontrolu před STK není při koupi auta za půl milionu podstatná. A to ani při desetiletém používání.“
Český vývoj kopíruje trendy v západní Evropě, kde dochází k výraznému omezování podpory elektromobility (Německo, Norsko, Švédsko, Francie) s argumentem, že bateriové vozy se už staly zcela běžnou součástí vozového parku (v Norsku 98,3 % nově prodaných aut). Tak daleko v Česku nejsme, ale nárůst počtu elektromobilů je výrazný. Aktuálně u nás jezdí 56 tisíc osobních elektromobilů, jen od začátku roku do konce listopadu přibylo 12 587 nových aut, což představuje meziroční nárůst o 26 %. Podíl elektromobilů na primárním trhu tak vzrostl na 5,54 % oproti loňským 4,7 %. Roste i význam sekundárního trhu: během 11 měsíců bylo v ČR prodáno 12 396 ojetých elektromobilů, jejich podíl na všech prodaných ojetinách stoupl na 1,6 % z loňského jednoho procenta (7 813 ks).
S cenami je to přesně naopak, ty neustále klesají. Zatímco loni v listopadu stál ojetý BEV v průměru 734 446 korun, letos to bylo 683 574 korun, tedy o sedm procent méně. „Bateriové elektromobily lákají ke koupi i tím, že jsou s průměrně čtyřletým stářím opravdu mladé a mívají najeto necelých 60 tisíc kilometrů. Navíc se ukazuje, že degradace baterií je pomalejší, než predikovali i ti nejoptimističtější zastánci elektromobility. Nabídka na trhu je široká, jen u nás v AAA AUTO aktuálně nabízíme téměř 300 detailně prověřených elektromobilů. Nejprodávanější Tesly Model 3 už přitom s cenou spadly pod půlmilionovou hranici,“ dodává Petr Vaněček.
Bateriová elektromobilita dává smysl i bez intervencí. „Matematika není věc názoru, čísla hovoří jasně. Pokud máte rodinný dům, jste s aktuálními cenami energií na třetině celoročních nákladů spalovacího auta, pokud máte fotovoltaiku, dostanete se klidně na šestinu. I pokud bydlíte v panelovém domě a nabíjíte pouze veřejně, budete na zhruba polovině. A to přesto, že fosilní paliva jsou aktuálně poměrně levná, na druhou stranu také vytrvale klesá cena elektřiny. Poměr ceny provozu BEV vůči stejně velkému spalováku je stále podobný,“ říká elektromobilní expert AURES Holdings Jan Dedek.
Konkrétně, pokud vezmeme kombinovaný provoz průměrného benzinového auta se spotřebou 6 l/100 km, dostáváme se při současné průměrné ceně paliva 35 Kč/l na náklady 2,10 Kč za kilometr, u nafty (spotřeba 5,5 l, cena 34,50 Kč) pak na 1,90 koruny. Proti tomu postavme nejprodávanější elektromobil sekundárního trhu, Teslu Model 3 Long Range s kombinovanou celoroční spotřebou (léto/zima + započítané ztráty při nabíjení) 20 kWh na 100 km. „Když budete nabíjet levnějším nočním proudem v domě bez fotovoltaiky a tepelného čerpadla, vyjde kilometr na polovinu toho, co u naftového auta – 0,85 Kč. Pokud máte na domě obojí, bude to ještě o 10 haléřů méně. U těch nejlepších systémů s akumulací přebytků solární energie se dokonce dostanete až na 0,35 haléře,“ překvapuje Jan Dedek. Nejméně výhodný je případ, kdy bydlíte v paneláku a jste odkázáni na veřejné nabíjení – to však bývá nejčastěji (podle statistik z 85 %) jeho pomalejší AC verze; která je relativně levná s mediánem ceny 8 Kč za kWh. „To je mimochodem také cena, za kterou budete moci nabíjet v síti PRE, pokud si koupíte elektromobil v síti AAA AUTO. Při této ceně vás vyjde kilometr na 1,60 koruny,“ vypočítává Dedek.
Pokud byste museli k rychlonabíječkám, bude to dražší. Cena se vyšplhá mezi dvě až tři koruny na km. „Nicméně je důležité říci, že toto nabíjení tvoří statisticky pouze 15 až 20 procent případů, takže celoroční průměr je i v tomto případě hluboko pod dvěma korunami. Existují i pozitivní výjimky, například superchargery Tesla nabízejí mimo špičku cenu za 250kW nabíjení cca 6 Kč/kWh, což je levnější než drtivá většina AC nabíječek; pak by kilometr v případě uvažované nejprodávanější tesly vyšel na 1,20 Kč/km,“ doplňuje Jan Dedek s tím, že pro neregistrované zákazníky je cena násobná, takže pak lze na dálnici nabíjet za 18-21 Kč/kWh, což vystřelí cenu na 4 až 5 Kč/km. „To se ovšem v praxi neděje, protože majitel elektromobilu bude mít vždy vyřízený některý z dobíjecích tarifů. Jinak by mu pořízení auta nedávalo smysl,“ uzavírá Jan Dedek.
Dosud jsme se bavili pouze o provozu, elektromobil však výrazně šetří i servisní náklady. „U těchto aut se nemění olejové náplně, palivové ani olejové filtry, odpadá spousta poruchových součástek jako jsou startéry, alternátory, turbodmychadla, spojky, převodovky, rozvodové řemeny či řetězy a další. Nemusíte řešit opravy výfukového systému včetně nákladných výměn filtrů pevných částic DPF. Rekuperační brzdění navíc dramaticky prodlužuje životnost brzd. Není výjimkou, že elektromobily ujedou 120 tisíc kilometrů na původních brzdových destičkách,“ říká generální ředitel „Áček“ Petr Vaněček. Podle amerických studií Consumer Reports jsou náklady na údržbu elektromobilů zhruba poloviční oproti spalovacím vozům
A proč tedy už všichni nejezdíme v elektromobilech, když u těch ojetých padla i cenová bariéra a v nabídce jsou desítky modelů s různým dojezdem i designem? „Největším problémem je stále neznalost a obava ze stále přetrvávajících mýtů. Podle průzkumu společnosti E.ON dvě třetiny Čechů v elektromobilu nikdy neseděly a odsuzují je tak bez osobní zkušenosti. To také vysvětluje, proč Česko zaujímá poslední místa v žebříčku ochoty koupit si elektromobil. Česká veřejnost potřebuje stále edukovat a ukazovat široké možnosti, které díky alternativním pohonům máme k dispozici. Proto také už druhým rokem organizujeme po celé republice jarní a podzimní jízdy pro veřejnost, kde si lidé mohou zcela zdarma a nezávazně vyzkoušet, jak seřídí bateriové vozy a probrat s experty všechny aspekty jejich vlastnictví,“ uzavírá Petr Vaněček.
