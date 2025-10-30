Příprava auta na zimu: letos poprvé s lepší naftou, pozor na „celoročky“
Letošní zima má být podle meteorologů extrémně tuhá s mnoha mrazivými dny, tedy tak, jak to starší ročníky pamatují – sněhová nadílka by měla být bohatá i ve městech. Pro uživatele automobilů je to nejrizikovější část roku. To platí pro vozy se spalovacími motory i pro bateriové elektromobily.
Nejhůře jsou na tom majitelé dieselových aut, kteří ovšem mají letos poprvé možnost pomoci si v zimních měsících „lepší“ naftou – takzvanou HVO. Dát pozor je třeba i na správné použití pneumatik nebo na „umírající“ autobaterie, radí experti AURES Holdings, provozovatele sítí autocenter AAA AUTO a Mototechna.
„Nafta s označením HVO má výrazně lepší odolnost vůči mrazu než klasická motorová nafta. Standardně zvládá teploty do minus 20 °C, s přísadou aditiv i nižší, zatímco běžná zimní nafta odolává mrazu do zhruba minus 12 °C. Pokud totiž jezdíte málo a v nádrži máte natankovanou ještě letní naftu, zamrzne vám už při minus sedmi stupních,“ říká generální ředitel AURES Holdings Petr Vaněček. A co to vlastně HVO je? Takzvaný hydrogenovaný rostlinný olej (hydrotreated vegetable oil = HVO) je moderní palivo s cetanovým číslem přes 70 (běžná nafta minimálně 51, prémiová 53–60), vyráběné z rostlinných olejů a odpadních produktů potravinářského průmyslu, včetně kuchyňského oleje. „Díky vysoké chemické čistotě chrání motory a filtry. Oproti běžné naftě má mnohé výhody – lepší zimní starty, hladší chod motoru a nižší spotřebu i emise. Zároveň lépe ‚maže‘, což přispívá k delší životnosti motoru a vstřikování. Nepodléhá degradaci, takže ho lze déle skladovat. A hlavně je kompatibilní s naprostou většinou dieselových motorů bez nutnosti jakýchkoli úprav. Ty s normou Euro 6 jsou už pro toto palivo přímo homologovány, což poznáte podle označení XTL na víčku nádrže,“ vysvětluje Petr Vaněček. HVO lze bez problémů a v jakémkoli poměru míchat s klasickou naftou. Už loni se tak začala na několika čerpačkách prodávat 15 nebo 25procentní směs. Ta ovšem nemá takové výhody jako stoprocentní HVO, které je momentálně na tuzemském trhu k dostání už na více než 20 čerpacích stanicích (značky EuroOil, RoBiN OIL, Orlen, OMV a Eurowag) napříč Českou republikou. „Je sice o něco dražší než běžná nafta – aktuálně o tři až šest korun na litr, ale benefity vyšší cenu vyvažují,“ dodává Petr Vaněček.
Bez ohledu na to, jestli máte pod kapotou benzin či naftu, nezapomeňte se v zimě chovat k motoru ohleduplně. Zahřejte ho pomalou jízdou, ne stáním na místě s volnoběhem. „Motoru to škodí a navíc za ‚zbytečné ponechání motoru stojícího vozidla v chodu‘ hrozí pokuta až 2 500 Kč za znečišťování ovzduší,“ doplňuje šéf AAA AUTO. Podle něj se před začátkem zimní sezony vyplatí zkontrolovat důležitou výbavu – v prvé řadě škrabku na zamrzlá skla, smetáček na sníh, v nouzi oceníte i startovací kabely. Ještě lepší je nabíjecí powerbanka, která dokáže zajistit opakované starty i v silných mrazech. Lze ji koupit už za pět set korun, kolem 1 300 korun pak seženete i lepší verze třeba s integrovanou hustilkou pneumatik. Hodí se také pro snazší rozjezd na náledí vozit v kufru pytlík s pískem pro podsypání kol, případně krátké gumové pásy, které fungují velmi dobře (ceny od 1 300 korun). V servisu nechejte zkontrolovat nemrznoucí kapalinu v chladicím systému, sami doplňte nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů.
Automatické svícení nestačí
Naprostým základem zimní jízdy je přezutí na zimní pneumatiky, pokud ovšem nemáte celoroční obutí. V Česku jsou povinné od 1. listopadu do 31. března, ale neplatí to absolutně, pouze za podmínky, že na silnici leží souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, případně, když lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že tyto poměry nastanou. A pak jsou úseky, označené dopravní značkou Zimní výbava, kde jsou zimní pneu povinné v tomto období vždy. „Rozhodně nedoporučuji dojíždět v zimě starší letní pneumatiky, protože nemají ty správné vlastnosti. Zimní gumy mají vyšší podíl přírodního kaučuku, a jsou tedy pružnější, což je pro jízdu při teplotách pod osmi stupni Celsia zásadní,“ vysvětluje Petr Vaněček. A pozor, od loňska platí nová pravidla i pro používání celoročních pneumatik v zimě. Musejí být označeny symbolem sněhové vločky v horském štítu, stejně jako to mají zimní pneumatiky. Nestačí už tedy označení M+S, které mívaly starší ‚celoročky‘. Většina novějších pneu toto označení má, raději se o tom ale přesvědčte, jinak vám hrozí citelná pokuta.
Za pošmourných zimních dnů je třeba myslet i na to, že mnohé systémy automatického svícení nerozeznají například mlhu nebo déšť a nechají zapnuté jen denní svícení předních diod, takže zezadu je auto neviditelné. Proto včas ručně zapínejte mlhovky nebo potkávací světla, s nimiž se rozsvítí světla i vzadu. Při parkování v případě silných mrazů nezatahujte ruční brzdu, aby nezamrzly lanovody. Déšť, sníh a sůl zhoršují stav gumiček stěračů, proto po zaparkování podložte ramínka látkou nebo kartonem, aby nepřimrzla. Gumová těsnění dveří zase v mrazech natírejte glycerinem či silikonovými tyčinkami.
Elektromobily
Zima bývá nejtěžším obdobím roku také pro elektromobily. Jejich baterie se při nízkých teplotách rychleji vybíjejí, zimní dojezd se zapnutým topením je tedy průměrně o 30 procent nižší. Výhodu mají BEV s tepelným čerpadlem, jejichž vytápění spotřebovává přibližně 800 W na hodinu topení, u vozidel s odporovým vytápěním je to zhruba 2 000 W. „V případě nouze lze ušetřit vypnutím vytápění a používat jen vyhřívání volantu a sedadel, což zajistí dostatečný komfort,“ radí Petr Vaněček a přidává užitečný tip: „Abyste zjistili, jak na tom váš budoucí elektromobil v zimě bude, vytvořili jsme na webových stránkách AAA AUTO speciální kalkulačku. Když ‚posuvníkem‘ zadáváte údaj o venkovní teplotě, můžete simulovat dojezd vybraného auta s degradací konkrétní baterie. Rovnou tak zjistíte, zda auto splňuje vaše požadavky na dojezd i v nejhorších podmínkách. Takovou službu nikdo jiný na českém trhu nenabízí.“
Abyste ušetřili energii, vyplatí se předehřát vůz pomocí dálkového vytápění, když je připojený k nabíječce – ideálně v temperované garáži. „Baterie tak neztratí žádnou energii a bude na vás čekat vyhřátý interiér. V případě, že garáž nemáte, je velikou výhodou mnoha elektroaut i možnost odmrazení si oken na dálku. Navíc, jak potvrzují výpočty, moderní BEV zvládne ve stojící koloně topit déle než stejně moderní spalovací vozidlo,“ dodává Vaněček.
V zimě je rozumnější cestu plánovat, s čímž pomohou aplikace jako A Better Routeplanner (ABRP), které zohlední stav vozu, jeho nastavení, ale také počasí, obsazenost dobíjecích stanic či protivítr. „Doporučuji nenechávat auto stát v zimě s baterií vybitou pod 20 procenty kapacity. Nízké teploty mohou zvýšit odpor v baterii, což ovlivní její výkon,“ radí Petr Vaněček s tím, že pokud chcete zajistit co nejdelší životnost trakčního akumulátoru, chovejte se k němu citlivě, což se týká akcelerace i rekuperace. „Nejenže tím baterii šetříte, ale zabráníte také tomu, aby se do její řídicí jednotky zapsalo špatné zacházení. Moderní diagnostiky jako Aviloo, používané v síti AAA AUTO a Mototechna, totiž poznají, jak se s trakčním akumulátorem v zimě zacházelo,“ uzavírá Vaněček.
