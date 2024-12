Zemřela Barbora Bühnová (†43): Vlivná Češka ze světa IT podlehla dlouhodobé nemoci

Barbora Bühnová působila jako proděkanka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně, bylo jí 43 let. Její úmrtí oznámil v univerzitním informačním systému děkan Jiří Barnat. Přislíbil také zřídit pietní místo před budovou fakulty.

Další představitelky Czechitas, Dita Formánková a Monika Ptáčníková, napsaly na sociální síti Instagram, že Bühnová zemřela po dlouhé nemoci.

„S bolestí v srdci oznamujeme, že nás 5. prosince opustila po dlouhé nemoci naše milovaná kamarádka, spoluzakladatelka a členka správní rady Czechitas, a proděkanka FI MUNI, jedna z nejvlivnějších žen Česka, Bára Bühnová. Tahle zpráva nám trhá srdce na kusy. Ale my víme, že tu Bára v nás a v její misi nechala tolik, že tu bude napořád. A takhle nás Bára naučila koukat na svět,“ vzkázaly kolegyně.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Czechitas (@czechitas)

„Bára měla dar inspirovat, propojovat, dar opravdově a nezištně pomáhat. Její láska k poznání, víra v dobro a laskavost se propsaly do všeho, co dělala, do kultury Czechitas, naší strategie, do nás,“ uvedly Formánková s Ptáčníkovou. Připomněly, že časopis Forbes opakovaně řadil Bühnovou k vlivným ženám v Česku.

„Byla skutečně silným hlasem ženy v technologiích. Řadu z nás učila první řádky kódu, mnohé středoškolačky na Letní škole IT nebo Ceně Czechitas přiměla vidět v IT cestu. Učila firmy, jak zacházet s talentem. Učila veřejnost vidět v diverzitě opravdový smysl. Vždycky stála za těmi, kteří si nemohou kvalitní vzdělávání dovolit,“ pokračují v prohlášení Formánková s Ptáčníkovou a dodávají: „Bára odvedla obrovský kus práce ve vědě a na akademické půdě. Jako proděkanka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity vedla špičkové výzkumy, jako tvář European Network for Gender Balance in Informatics bojovala za větší rovnost v IT, Forbes ji opakovaně zařadil mezi nejvlivnější ženy Česka.“

Ve vědě a výuce se Bühnová věnovala například vývoji softwarových systémů, intuitivních uživatelských rozhraní nebo aplikací pro mobilní platformy, stejně jako softwarové architektuře. Dlouhodobě se zasazovala o spolupráci fakulty s průmyslovými partnery a věnovala se popularizaci informačních technologií.

Poslední rozloučení se uskuteční 12. prosince ve 14:00 v Brně v krematoriu v Jihlavské ulici.