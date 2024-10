Tvrdá práce, málo peněz. Pekařům dochází lidi, nízké mzdy odstrašují. Zdraží chleba?

Pracují v noci, na směnách, často i o víkendech. Abychom si každý den mohli dát čerstvý rohlík nebo chleba. Pekaři mají voňavou a krásnou práci, ale náročnou. A také nepříliš dobře placenou. Jak upozorňuje Svaz pekařů a cukrářů, průměrná mzda pekaře v Česku nedosahuje ani mediánu mezd v ČR. To vede k tomu, že do oboru se nehrnou lidé a pekárny začínají mít problém shánět pracovní sílu. Ceny pečiva se přitom nezvedaly tolik, kolik mohly. To se ale nejspíš změní.

Průměrná měsíčná hrubá mzda pekaře v Česku v roce 2024 činila lehce přes 32 tisíc korun. Celorepublikový průměr pro všechny obory je 45 800 korun, medián činí 38 500 korun. Pekaři tedy vydělávají méně, než polovina republiky, svými výdělky jsou i pod stavebními dělníky či zemědělci.

Situace bývala ještě horší. Pekařům v posledních letech mzdy rostly, dokonce rychleji než u většiny odvětví, stále je to ale podle nich nedostačující. „U práce, která není příliš populární, je fyzicky náročná, je o sobotách a nedělích, přes noc, očekávají zaměstnanci, že nevýhody budou mít kompenzované nadprůměrným platem, ale je to naopak,“ říká výkonný ředitel svazu Bohumil Hlavatý. „V blízké budoucnosti můžeme čelit akutnímu nedostatku kvalitních pekařů,“ míní.

Ceny pečiva se přitom pekaři snažili poslední dva roky držet na uzdě, a to po zdražení v roce 2022, kdy ceny zvedli o 44 procent kvůli drahým energiím a pšenici. Letos meziročně pečivo dokonce zlevnilo, v září kilogram podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) stál skoro 68 korun, loni to bylo přes 70 korun.

Hlavatý upozornil, že pekaři se neustále snaží, aby základní chleba a rohlík byl dostupný pro všechny. Má to ale své meze. „Upřímně řečeno, myslíme si, že v tuto chvíli jsme zdražili možná nedostatečně, už narážíme na limity toho, kde jsme schopni fungovat,“ konstatuje zástupce svazu. Pekaři nezdražovali, tudíž nemají z čeho zvedat mzdy, a tedy ani na co lákat nové zájemce o práci.

„Říkám na rovinu, v tuto chvíli to vnímáme jako mnohem závažnější problém než nějaké změny v cenách mouky (…) pokud nemáte zaměstnance, nemá kdo chleba upéct, tak je to závažný problém,“ upozorňuje Hlavatý.

Zástupce pekařů: K cenovému pohybu dojde

Vážnost situace podle něj ilustrují čísla. Ziskovost pekáren, které jsou členy svazu, za posledních 12 let činila pouhých 0,46 procenta. A to jsou členy svazu i obrovské pekárny Penam a United Bakeries z holdingu Agrofert. „To znamená, že ty pekárny za 12 let včetně Penamu nevydělaly vůbec nic,“ vysvětluje výkonný ředitel.

V roce 2022 ziskovost pekáren vzrostla na 2,52 procenta, to je ale pořád pod zdravou mírou. Za prosperující jsou považovány podniky, které mají ziskovost mezi 5 a 10 procenty. Protože s takovými výdělky firmy mohou investovat do rozvoje, a to české pekárny momentálně nemohou.

„Naprostá většina pekáren je technologicky hrozně zastaralá, to se ukázalo jako zásadní problém během té krize, protože máme staré linky, máme vysokou energetickou spotřebu, protože nejsou úsporné a hlavně máme obrovskou spotřebu lidské práce (…) nemáme automaty, všechno se tam dělá ručně,“ líčí Hlavatý.

Pekaři tak podle zástupce svazu přestanou ceny pečiva držet na dva roky staré úrovni. „Jednoznačně k cenovému pohybu dojde,“ předesílá Hlavatý pro Blesk Zprávy. „Myslím si, že to pečivo, jako cokoliv jiného, bude kopírovat inflaci, rozhodně nechystáme skokové zdražení, k tomu není důvod,“ dodal. Věří, že mírné zdražení dá pekařům prostor zvýšit mzdy a snad konečně začít investovat do rozvoje technologií.